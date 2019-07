Under natten till söndagen svensk tid avgörs UFC-galan i T-Mobile Arena i Las Vegas och publiken fick bevittna den snabbaste knockouten någonsin inom UFC-sammanhang. Det tidigare rekordet hade Duene Ludwigs som avgjorde matchen mot Jonathan Goulet efter sex sekunder i januari 2016.

Rekordet slogs under nattens toppmatch mellan Jorge Masvidal och Ben Askren.

Masvidal inledde fajten direkt med ett flygande knä och knockade Askren till matten – efter endast fem sekunder. Askren låg sedan medvetslös på mattan och matchen var avgjord.

Huvudmatchen under galan #UFC239 avgjordes mellan Jon Jones och Thiago Santos. Jones vann till slut matchen via ett delat domslut, trots att Santos skadade sitt korsband under den andra ronden.

