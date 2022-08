MMA-stjärnan Darren Till körde rattfull i Stockholm

Darren Till, som kallas ”The Gorilla”, tävlar sedan 2015 inom organisationen Ultimate Fighting Championship. Han är just nu rankad nummer nio i världen i mellanvikt.

Han han gått 23 MMA-matcher och vunnit 18 av dem.

2017 utsågs han till både ”Breakthrough Fighter of the Year” (Årets genombrott) och ”Rising Star of the Year” (Årets stjärnskott).

Tidigare i år berättade Till i en intervju med ESPN att han ofta befinner sig i Stockholm för att bland annat träna med den svenska MMA-stjärnan Khamzat Chimaev. Till har flera gånger lagt upp bilder på de två tillsammans på sociala medier, där engelsmannen har hundratusentals följare.

Till, som är från Liverpool, var i Stockholm också under delar av sommaren.

Natten till 31 juli mötte en polispatrull i centrala Stockholm en silvrig Audi med engelska registreringsskyltar som framfördes i hög hastighet.

När bilen stannade på en sidogata till Vasagatan tog patrullen kontakt med den man och kvinna som stigit ur bilen. Kvinnan uppgav att det var mannen, alltså Till, som kört.

Polisen: ”Mannen var märkbart berusad”

Enligt polispatrullens rapport var Till ”uppjagad och ville inte ha med patrullen att göra”. Han berättade att han varit på restaurang och ”druckit en till två öl”. Han menade också att det var kvinnan som kört.

Vidare står det i förundersökningsprotokollet att ”mannen som var märkbart berusad” fick lämna ett utandningsprov som visade positivt.

När Till delgavs misstanke om rattfylleri upprepade han på engelska att det skulle förstöra hans karriär, skriver polisen i rapporten.

Till hade 0,6 promille i blodet

I förhör utvecklar hans försvarare:

– Det han menar att han är en offentlig person och all typ av negativ publicitet skadar.

Senare under utredningen ändrade Till sitt svar och erkände rattfylleri. Han godtog även strafföreläggandet.

Som bevisning mot Till finns utandningsprovet som visar att alkoholkoncentrationen i hans blod motsvarade 0,6 promille vid tillfället.

Gränsen för rattfylleri går vid 0,2 promille i blodet.

Expressen har sökt åklagaren och Darren Till.