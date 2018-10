Alexander "The Mauler" Gustafssons match mot Jon "Bon" Jones höjde hans rykte i MMA-svängen rejält – trots att han förlorade på poäng. Sedan dess har Gustafsson åkt på en rad förluster och bakslag i karriären.

Men i förra veckan kom så bomben: Gustafsson ska få möta Jones i en titelmatch på UFC-galan den 29 december.

I dag hade "The Mauler" en pressträff i Stockholm inför mötet.

”The Mauler” möter Jones

Svenske fightern har länge suktat efter titelmatchen och beskrev den på pressträffen som en "drömmatch".

– Jag är redo för strid. Jag trodde först inte att det var sant. Sen sjönk det in ordentligt. Det är sjukt, det är största matchen i min karriär som vi har framför oss. Nu är det bara fullt fokus som gäller, säger Gustafsson.

Enligt ”The Mauler” har mycket hänt sedan han senast stod upp mot Jones:

– Jag är en helt annan fajter nu jämfört med för fem år sedan. Jag har utvecklats på många plan. Och jag har inte samma respekt för honom som jag hade då. Jag har känt på honom. Han blöder som alla andra. När jag klev in förra gången trodde jag på hypen och hade för mycket respekt.

”Får vara dopad”

Jon Jones är en kontroversiell figur i branschen. I september fälldes han av den amerikanska antidopningsbyrån Usada efter ännu ett dopingbrott. Världsstjärnan dömdes då till 15 månaders retroaktiv avstängning och är därför fri att tävla igen från och med den 28 oktober.

– Han får gärna vara dopad för min del. Jag bryr mig inte. Jag lägger ingen kraft på det, säger Gustafsson som bara vill ha fokus på sitt:

– Jag ska pressa och ligga på honom. Köra på som om det var sista matchen i livet. Får han fajtas på distans är han bäst i världen.

– Jag knockar honom i fjärde.

”En jävla cirkus”

Gustafsson fick också säga sitt om skandalscenerna efter matchen mellan Khabib Nurmagomedov och Conor McGregor.

– Det är en jävla cirkus. Det är inte rätt nånstans. De måste representera sporten och tänka på alla fans. Det är under all kritik. Allt börjar med Conor. Den mannen har inga gränser. Allt har konsekvenser. Du ska inte blanda in familj och religion, säger Gustafsson.

