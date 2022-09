Från Tjetjenien, via Malmö till Lidköping och Kalmar, för att sedan slå sig till ro i Stockholm.

Khamzat Chimaev, 28, har tagit en okonventionell väg mot toppen. Lasse Malmkvist, 66, är en svensk legendarisk brottare med en plats i den olympiska kommittén. När Chimaev, flyttade till Lidköping 2014 jobbade Malmkvist med en ung Khamzat.

– Han var här under tre-fyra säsonger. Han var fristilsbrottare, där var ingen i klass med honom. Sen brottades han i grekisk-romersk stil, vilket vi gör i Sverige, men han var ännu bättre i fristil. Han kunde blivit riktigt bra men det är större med MMA och han har hittat rätt plats.

Chimaev efter segern mot Gilbert Burns i april Foto: DAVID YEAZELL / USA TODAY SPORTS BILDBYRÅN

Lasse Malmkvist beskriver honom som en person som gav allting för brottningen och tränade hårt.

– Han är tuff och orädd. Han har nytta av det. Han är explosiv och det passar honom med MMA. Han är en riktig killer i MMA.

– Khamzat har lärt sig boxa, slå och sparka som han aldrig hade gjort förut. På så kort tid är det imponerande att han blivit så bra. Han kommer från Tjetjenien och där tränade han två gånger om dagen under uppväxten så han var van vid att träna mycket. Han var fostrad i den skolan.

”Han har vunnit de flesta matcherna överlägset”

Efter tiden i Lidköping hamnade han i Kalmar. Och helt plötsligt dök han upp i Stockholm på Allstars Gym vid Odenplan.

– På något sätt hamnade han i Stockholm och började hos Allstars, säger Lasse Malmkvist.

– Han har inte hållit på så länge med MMA men han är riktigt skolad fristilsbrottare. Det hade varit coolt att se honom om han hade kunnat bli något internationellt också. Att man är skolad är en jättefördel, när man kommer ner i backen drar de fördel av fristilsbrottningen. Jag har följt honom och han lägger ut mycket grejer på sociala medier och det är kul.

Såg du framför dig den här potentialen?

– Jag hade ingen tanke på att han skulle börja med MMA, men i fristilsbrottning hade han kunnat bli bra. Hade han blivit kvar i Sverige och varit svensk medborgare hade han kunnat brottas i EM och VM för Sverige.

Experten: ”Khamzat är en framtida mästare”

Sebastian Vendel-Martinez, chefredaktör på maximumsports.se tillika MMA-kommentator under de årliga Fight Club Rush-galorna, har träffat Khamzat Chimaev flera gånger och följer honom nära i arbetet.

Foto: Skärmdump från Instagram / Sebastian Vendel-Martinez på Instagram

Vad är din bild av Khamzat som person?

– Det är svårt att hitta en atlet som är så målmedveten att det nästan känns som att han är där han visualiserar sig. Man såg det tidigt i brottningstävlingar där han körde över motståndet. Och nu nyligen samma sak i MMA, mot Burns. Han har gått från klarhet till klarhet och vet redan vad han ska göra när han kommer in i buren. En orubblig tro på sig själv, de högsta möjliga förväntningarna på sig själv. På något sätt lyckas han utnyttja det, och överväldigas inte av det. Istället använder han det som bränsle. De gånger jag sett honom i träning och sparring vill han vinna allt. Spelar ingen roll om det är i ringen eller gymmet. Alla som sett honom har förstått det ganska tidigt.

Lasse Malmkvist beskriver honom som välskolad i både fristil och grekisk-romersk brottning. Något som Sebastian Vendel-Martinez menar är till godo för MMA-stjärnan.

– Jag var medveten om honom när han gick sin första amatörmatch i Fight Club Rush 3. han mötte en som vunnit EM i amatörbrottning och det var i stort sett spel mot ett mål. Då fattade folk att han var en talang att räkna med. I proffsdebuten var det lika imponerande. jag visste att han skulle slå igenom stort. Det var ett par år in i proffskarriären när han mötte Ikram Aliskerov som är flerfaldig Europa- och världsmästare i combat sambo, och där är Khamzat den enda som besegrat honom än i dag. Han knockade honom i första rundan med en knockout.

– Han briljerade och var redan då en fantastisk fighter. Khamzat är en framtida mästare.

Foto: Stefan Romare

”Som en ung Zlatan som går till Ajax”

Khamzat Chimaev har nått en stor popularitet utomlands och är en av UFC:s största stjärnor, menar Vendel-Martinez.

– Khamzat har lyckats nå en nivå som väldigt få är på, han är en av de största stjärnorna i UFC utan tvekan. Det är Nate Diaz, Conor McGregor som är en som är utan dess like och sen kanske (Jorge) Masvidal. Khamzat är nog en av de tre mest populära fighters i världen, som är aktiva. Han har inte den historian som Khabib Nurmagomedov har eller fightats om en titel, men frågar du vanliga fans i USA på en MMA gala i England, Portugal, var som helst så vet alla vem han är. Han är en av de största stjärnorna i sporten i dag.

Vilka sportstjärnor i Sverige kan man jämföra med?

– Det är svårt att jämföra genom olika sporter, men för att göra mitt bästa är han väldigt högt upp. Vad gäller storhet inom respektive sport håller jag Khamzat väldigt högt, så klart under Zlatan men jag kan nog inte komma på någon som har slagit igenom så som han har. Ingen hockey- eller tennisspelare som har tagit sin sport med storm på samma sätt som Khamzat.

Just en jämförelse med Zlatan kan vara relevant, då han är Sveriges näst största idrottare på sociala medier, efter just Zlatan Ibrahimovic. 4,2 miljoner följer Khamzat Chimaev på Instagram. Dessutom verkar det finnas en relation mellan idrottarna. Zlatan Ibrahimovic stöttade Chimaev via Instagram inför en fajt i våras.

Zlatan Ibrahimovic med hyllning till Chimaev på Instagram. ”Nu kör vi”, skriver han. Foto: Zlatan Ibrahimovic på Instagram / Zlatan Ibrahimovic på Instagram

I en Instagram-story skrev Zlatan Ibrahimovic ”Lets goo” med en bild på Chimaev.

– Talangmässigt och potentialmässigt är han där. Men det finns frågor som behöver besvaras. Zlatan har vunnit massor, men Khamzat inget än. Jämförelserna med en ung Zlatan är definitivt rimligt efter en titelmatch. En ung Zlatan som går från MFF till Ajax.

Sågas efter viktmissen

Men Chimaevs popularitet fick sig en törn inför och under invägningen till stormötet med Nate Diaz.

Den svenske fajtern bråkade bakom kulisserna inför presskonferensen, missade matchvikten på 80 kilo, pekade finger och skämtade om situationen på Twitter.

Det fick Vendel-Martinez att reagera.

– Jag blev förbryllad och chockad. Det är dessvärre en historisk viktmiss, säger Vendel-Martinez. Att han därefter reagerar som han gör måste bero på att han själv har svårt att inse det.

Både fans och experter att rasade i sociala medier, och nu har Chimaev fått en ny motståndare på galan. Huvudmatchen på nattens galan går i stället mellan Nate Diaz och Tony Ferguson.

Sportens största stjärna någonsin, Conor McGregor, tycker att svensken skulle stoppats helt från galan.

”Jag tycker att de skulle tagit bort honom helt. Leendena på vågen var nog för mig”, skriver McGregor på Twitter.

– Lite kritik är han förtjänt av. Det är ett väldigt oprofessionellt beteende, säger Vendel-Martinez.

Öknamnet: ”Elaka Khabib”

Khamzat Chimaev har också under karriärens gång fått ett öknamn.

– Han kallas ibland skämtsamt för ”elaka Khabib”. Detta för att han vågar ta för sig, vara kaxig och utmanar andra fighters. Men han gör det inte på ett respektlöst sätt och går inte över några gränser. En uppföljare till Khabib som är lite hårdare. Han ses som en som får ner en i mattan och är bekväm på fötterna, säger han.

Khabib Nurmagomedov beskrivs av The Guardian som den näst mest populära muslimska idrottaren i världen. Genom karriären vann han samtliga 29 matcher i MMA. Khamzat Chimaev tar vid där Khabib lämnade av under hösten 2020.

– Han är en förebild för den här nya vågen av MMA-fighters som många ser som framtidens stora fighters som kommer från den delen av världen. Bland annat Armenien, Uzbekistan, Dagestan och som har en liknande bakgrund. Khamzat banade vägen och belyste den. Till skillnad från vissa andra är de inte så bra på mikrofonen eller att ta plats i rampljuset. Det är ingen som har lyckats åstadkomma den hype och uppmärksamhet han får.

Han gör inte så många intervjuer, varför tror du att det är så?

– Han är lite mer försiktig, snarare än stängd. Efter man kommer till en viss nivå känns det som att alla vill åt en.

– Jag intervjuade honom i augusti. Han är målmedveten och vill inte distraheras från sina mål. Han väljer sina stunder och det är krävande att hålla uppe bilden av honom som supertalang offentligt. Han öppnar upp när det räknas och sen finns det kanske vissa reportrar som gått in på ämnen han inte varit bekväm med och då har han nog varit mer stängd. Om man visar att man vill väl och att man delar vision tillsammans tror jag han ställer upp.

Kopplingar till diktator

I våras cirkulerade bilder på när Khamzat Chimaev sparrades med den tjetjenska diktatorn Ramzan Kadyrov på Kadyrovs egen kampsportsklubb. Det har fått en del uppmärksamhet i svenska medier, och det var inte första gången som Chimaev syntes med diktatorn.

Det öppna stödet pekas ut som en möjlig strategi för att skydda sig själv och sina nära. Experter har tidigare berättat om faran för utländska medborgare med kopplingar till Tjetjenien att kritisera Kadyrov.

I en intervju med SVT tidigare i år berättade Sveriges Radios Rysslandskorrespondent Maria Persson Löfgren att det inte bara är att ta avstånd för deras del.

– Det är väldigt svårt för tjetjener, även om de lever i exil att ta öppet avstånd. Det har varit flera mord på exiltjetjener i hela Europa, så har de minsta familj kvar i Tjetjenien utsätter det dem för stor fara.

Khamzat Chimaev har inga barn, men väl en familj i Sverige. Men hans relationsstatus är mer komplicerat än så.

– Han är gift med MMA, säger Vendel-Martinez.