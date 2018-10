På lördag ställs Conor McGregor, 30, mot den hittills obesegrade ryssen Khabib Nurmagomedov, 30, i en superfajt på UFC-galan 229 i Las Vegas.

Det blir irländarens första framträdande i UFC på nästan två år.

Under tiden som McGregor varit borta så har Nurmagomedov dominerat lättviktklassen och det är även ryssen som är den nuvarande UFC-mästaren i samma viktklass.

När de båda möts på lördag i Las Vegas är det dock Conor McGregor som drar den största vinstlotten, åtminstone sett till lön.

Irländaren kommer nämligen att lämna arenan med en rekordsumma, och det oavsett hur fajten slutar.

30-årige Conor McGregor får sanslösa 583 miljoner kronor. Själv beskriver McGregor superlönen som "lättförtjänta pengar".

– För att slåss mot den där luffaren, den där plattfotade fånen som alla tycker är så bra. Så är vi nöjda med dealen. Han har ju fastnat i lera och han kommer att frysa fast där, säger McGregor i podcasten MMA Show.

"Vi är halvvägs"

Jättelönen på 583 miljoner kronor spräcker alla tidigare löner inom UFC. Trots det hade McGregor gärna sett att han fått mer.

– Vi är väldigt glada åt var vi är just nu och även om det inte är nivå med Mayweather-matchen, så är vi halvvägs, säger Conor McGregor i MMA Show.

Attackerade en buss

Conor McGregor lämnade MMA och UFC för att gå en match i boxning mot Floyd Mayweather.

Efter förlusten i den matchen har skandalerna avlöst varandra, och så sent som i somras dömdes irländaren för en vansinnesattack mot en buss i New York. Just rivalen Nurmagomedov pekades ut som huvudmålet för attacken.

Conor McGregor erkände brottet, och dömdes till samhällstjänst.

Men nu är McGregor alltså tillbaka i oktagonen och förväntningarna inför lördagens match är stora.

– Det blir den största matchen i UFC:s historia, säger UFC-presidenten Dana White till Fox Sports.

UFC-galan 229 i Las Vegas sänds i Viafree med start 00.15 natten mellan lördag och söndag.