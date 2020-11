Missade firandet efter målet: ”Glömdes bort”

Tomas Sandström har över tusen NHL-matcher i bagaget och både Stanley Cup och VM-guld på meritlistan. Men att dra sig tillbaka efter karriären var inget alternativ. När Nicklas Wikegård möter legendaren är det på brandstationen i Trelleborg där han visar upp sin andra yrkesbana.

– När jag slutade tänkte jag att jag skulle ta det lugnt, se till att ungarna kom till skolan. Det var bekvämt, men efter tre fyra månader tänkte jag så här kan jag inte hålla på, säger Sandström i ”Wikegård vs”.

På isen var Tomas Sandström ett fysiskt monster att möta för motståndarna. Det verkar även gälla för kollegerna på bandstationen där de klassiska innebandymatcherna som hålls ibland gått över styr.

– Det är inga innebandyregler här om man säger så. Det gick bra tills det blev för mycket. Man har ju blivit avstängd där också, säger Sandström och skrattar.

Men för många kommer Tomas Sandström mest bli ihågkommen för målet mot Sovjetunionen som banade för det historiska VM-guldet 1987 i Wien. Upprullningen som slutade med att Sandström kunde sätta 2-2 i öppet mål.

– Det var fantastiskt, jag hade bara turen att få stå där och lägga in den, säger Sandström.

Guldet blev historiskt på flera sätt. När landslaget landade i Sverige möttes de av ett folkhav Stockholm som mynnade ut i ett firade på Sergels torg, något som senare kommit att bli tradition efter svenska landslagsframgångar. Men han som såg till att bärga guldet missade alltihop.

– Jag satt hemma i Fagersta och såg det på tv, säger Sandström:

– Det var ingen som hade planerat någonting. När vi landade på Arlanda ville inte jag åka med till Stockholm utan åkte hem direkt. Så man glömdes bort där, säger Sandström.

