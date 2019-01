”Min mörka hemlighet – det har plågat mig länge"

Dennis Rodmans status som basketikon är ohotad. Han vann totalt fem NBA-titlar och var bäste returtagare i ligan i sju år i rad. Mest känd är han för Chicago Bulls storhetstid, då han utgjorde tredje part i en legendarisk formation med Michael Jordan och Scottie Pippen.

Men efter basketkarriären har Rodman fått ett rykte som en oförutsägbar excentriker. Han har varit gift med Baywatch-skådespelaren och glamourmodellen Carmen Electra, sysslat med wrestling och varit en flitig besökare i Nordkorea, där han har etablerat en oväntad vänskap med Kim Jong-Un.

Nu har Rodman återigen lyckats chocka världen – utan att säga ett enda ord.

Rodman chockar världen

Genom att visa upp en sekvens skyltar i en Instagram-video gav Rodman sken av att ha något riktigt tungt att berätta. Miljontals följare blev grundlurade av bildtexten: "Min mörka hemlighet".

"Jag vill berätta något. Något som har plågat mig länge och jag är till slut redo att avslöja det. Jag hoppas att du fortfarande kommer att acceptera mig för den jag är. Okej, här kommer det…", stod det på Rodmans skyltar.

Men när avslöjandet ska komma visade Rodman upp en blank skylt. Därefter kom en snutt ur musikvideon till Rick Astleys utnötta dänga "Never gonna give you up".

Hyllas för klippet

Rodman har på bara sju timmar fått över 600 000 visningar på sin video. I kommentarsfältet hyllas hans inlägg som ett exempel på briljant "trollande".