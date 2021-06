Milos Milojevic klar som ny tränare i Hammarby

Det var under fredagen som Hammarby meddelade att Stefan Billborn fick sparken som tränare för klubben. Detta efter att den sportsliga ledningen under en större utvärderingsprocess beslutat sig för att göra sig av med sin huvudtränare, trots att laget vann klubbens första cuptitel någonsin så sent som den 30 maj i år.

Tar över efter Billborn

Enligt SportExpressens uppgifter står det nu klart att Milos Milojevic tar över som ny huvudtränare. Han har meddelat sin förra klubb Röda Stjärnan att han lämnar sitt uppdrag som assisterande tränare till Dejan Stankovic för att ta över Hammarby.

Fotbolldirekt var först med att presentera uppgifterna under lördagskvällen.

Milojevic anlände till Stockholm i lördags för att inleda förhandlingarna som blev klara under lördagskvällen. Han väntas nu presenteras inom kort, kanske redan under söndagen eller måndagen. Redan i fredags när det stod klart att Stefan Billborn sparkats kunde SportExpressen avslöja att Milojevic var nära att ta över. Nu blir det alltså den tidigare Mjällbytränaren, som kommer från jobbet som assisterande tränare till Dejan Stankovic i Röda Stjärnan, som ska ha huvudansvaret i Hammarby.

Lämnade Mjällby 2019

38-åringen lämnade Mjällby efter att ha fört upp klubben till allsvenskan och blev senare assisterande till Stankovic. Där har Röda Stjärnan haft en succésäsong det här året där laget vann titeln, bara förlorade en ligamatch och kom till sextondelsfinal i Europa League där det blev respass mot Zlatan Ibrahimovics Milan.

– Vi hoppas och tror att vi ska ha en ny tränare på plats i början på nästa vecka. Något annat finns inte att säga just nu, säger Hammarbys sportchef Jesper Jansson.