Michael Jordan fyller 58 – här är 58 saker du inte visste

1) Michael Jordans mellannamn är Jeffrey.

2) Han fick under spelarkarriären smeknamn som ”Air Jordan” och ”His Airness”, men Jordans vänner kallar honom ”MJ”.

3) Hans barndomsidol var femfaldige NBA-mästaren Magic Johnson.

4) Sagt av Jordan: ”De brukade kalla mig Magic Jordan i skolan. Det stod Magic Jordan på regplåten på min första bil, en Grand Prix från 1976.”

5) Jordan har två bröder och två systrar. Han är näst yngst i syskonskaran.

6) Han har en fobi för öppet vatten på grund av två händelser i barndomen. Dels såg han en god vän drunkna, dels drunknade han nästan själv när han var elva år.

7) Förutom basket spelade Jordan baseboll och amerikansk fotboll i skolan.

8) Sagt om Jordan: ”Varje gång man tittade på Michael fanns det potential att något utomjordiskt skulle inträffa, och när det skedde var det spektakulärt.” (sjufaldige Super Bowl-mästaren Tom Brady)

9) Pappans råd till Jordan om basketkarriären inte skulle ta fart: Bli bilmekaniker.

10) Michael Jordan själv var dock inställd på meteorolog som backup-karriär.

Ikoniska nummer 23. Foto: JOHN SWART / AP TT NYHETSBYRÅN

Därför spelade han en match med tröjnummer 12

11) Hakeem Olajuwon och Sam Bowie valdes före Jordan i NBA-draften 1984.

12) Han bar nummer 23 i alla matcher han spelade för Chicago Bulls från 1984 till 1993 – utom en. 1990 stals hans matchtröja från omklädningsrummet. Jordan spelade i stället i en tröja med nummer 12 och stod för 49 poäng mot Orlando Magic.

13) Inte bara Bulls har pensionerat tröjnummer 23, även Miami Heat gjorde det för att hylla Jordan.

14) När Jordan återvände 1993 spelade han till att börja med i nummer 45. Orsaken: ”Jag ville inte spela med numret som var det sista min pappa såg mig bära”, skrev Jordan i sin självbiografi. Efter 23 matcher bytte Jordan dock tillbaka till nummer 23.

15) Sagt av Jordan: ”Mina hjältar är och förblir mina föräldrar.”

16) Jordan var en tecknad superhjälte i tv-serien ”ProStars” med hockeyspelaren Wayne Gretzky och basebollspelaren Bo Jackson 1991. Serien sändes i 13 avsnitt.

17) Sagt om Jordan: ”Att se Michael Jordan när jag växte upp var som att se en gud.” (fyrfaldige NBA-mästaren LeBron James)

18) Nikes ”Air Jordan”-sko höll på att aldrig bli verklighet eftersom Jordan helst ville bära Adidas. Företaget kunde dock inte matcha Nikes erbjudande på en halv miljon dollar om året.

19) Jordan gillade inte sin första skomodell ”Air Jordan I”.

20) Ett par skor som Jordan en gång bar såldes för över fem miljoner kronor på auktion.

En av Nikes ”Air Jordan”-modeller. Foto: USA TODAY NETWORK / USA TODAY NETWORK/SIPA USA SIPA USA

Federer: ”Michael var en hjälte för hela vår generation”

21) Jordan vann alla finalmatcher han spelade i utom en. Totalt blev det sex NBA-titlar för Jordan. Flest titlar har Bill Russell som tog elva med Boston Celtics.

22) Jordans bäste vän är limousineföraren George Koehler som han mötte när han anlände till Chicago för första gången 1984. Bulls hade glömt att skicka en förare för att hämta Jordan och George Koehler hjälpte honom. Koehler blev så småningom Jordans privata förare.

23) Trots att han var NBA:s fixstjärna i över ett decennium var han bara ligans högst betalde spelare under två säsonger.

24) Sagt av Jordan: ”Jag kan acceptera att man misslyckas, alla misslyckas med något, men jag kan inte acceptera att man inte försöker.”

25) Han ägde ett professionellt motorcykelteam mellan 2004 och 2013, Michael Jordan Motorsports. Jordan meddelade förra hösten att han startar ett NASCAR-team.

26) Sagt om Jordan: ”Michael var en hjälte för hela vår generation.” (20-faldige majorvinnaren i tennis Roger Federer)

27) När Jordan köpte in sig i Charlotte hette klubben Bobcats men bytte 2010 namn till Hornets.

28) Jordan är den förste före detta spelaren som är majoritetsägare i ett NBA-lag.

29) Han är den ende färgade majoritetsägaren i ett NBA-lag.

30) Jordan hade en egen välgörenhetstävling i golf under 14 år i Las Vegas, Michael Jordan Celebrity Invitation Pro-Am Golf Tournament.

Jordan, här med NBA-basen Adam Silver, är majoritetsägare i klubben Charlotte Hornets. Foto: CHUCK BURTON / AP TT NYHETSBYRÅN

Specialbeställde ett bord med 32 292 hål i

31) Han var gift med sin första fru Juanita Vanoy i 17 år. Paret fick tre barn ihop (Jeffrey, Marcus och Jasmine). Paret skilde sig 2002, återförenades och skildes sedan för gott 2006. Skilsmässouppgörelsen var den dyraste dittills bland kändispar – den gick på motsvarande 1,4 miljarder kronor.

32) Han har varit gift med modellen Yvette Prieto sedan 2013. De har tvillingarna Victoria och Ysabel tillsammans.

33) Det högsta antalet poäng Michael Jordan gjorde under en match var 69 mot Cleveland Cavaliers 1990. Högsta antalet poäng någonsin under en match stod Wilt Chamberlain för 1962 när han satte 100 mot New York Knicks.

34) Jordan började röka 1991 för att minska stressen på väg till matcherna.

35) Hans hus i Florida har en biosalong som är speciellt utrustad för att ventilera bort cigarr-rök.

36) Sagt av Jordan: ”Vissa vill att det ska hända, vissa drömmer om att det ska hända, andra får det att hända.”

37) Jordan åt samma måltid fyra timmar före varje match. Han åt en 600 grams New York steak, potatismos eller en bakad potatis, sallad och ginger ale.

38) Sagt om Jordan: ”Han var som en storebror för mig.” (femfaldige NBA-mästaren Kobe Bryant)

39) Michael Jordan specialbeställde ett matbord helt i metall med 32 292 hål i. Orsaken? Det är så många poäng som Jordan i grundserien under karriären under sina 1 072 matcher. Jordan är femma i maratontabellen över flest poäng någonsin i grundserien bakom Kareem Abdul-Jabbar (38 387 poäng), Karl Malone (36 928), LeBron James (34 933) och Kobe Bryant (33 643).

40) Jordan gjorde även 5 987 poäng i slutspelet. Jordan är tvåa i maratontabellen över flest poäng någonsin i slutspelet bakom LeBron James (7 491 poäng).

Michael Jordan gillar att spela golf och röka cigarrer. Foto: JAMES FRASER/REX / SHUTTERSTOCK EDITORIAL REX/IBL

Har en tatuering

41) Två av Jordans favoritsysselsättningar är golf och spel om pengar.

42) Doktor Stanford Shulman upptäckte en ny form av salmonella 1993. Eftersom han var ett stort Jordan-fan döpte han den nya salmonellaformen till Salmonella mjordan.

43) Nordkoreas förre diktator Kim Jong-il var ett stort fan av Michael Jordan. Han fick en basketboll med Jordans autograf på av USA:s dåvarande utrikesminister Madeline Albright. Bollen finns nu i ett museum i Nordkorea tillsammans med andra gåvor som ett gevär från Vladimir Putin och en väska i krokodilskinn från Fidel Castro.

44) Jordan satsade på en basebollkarriär för att hedra sin pappa som mördades 1993, men återvände till basketen två år senare. Han drog sig tillbaka från basketen tre gånger – 1993, 1998 och slutligen 2003.

45) Hans enda tatuering är grekiska bokstaven omega över hjärtat.

46) Jordans resumé är fylld av rekord, men ett rekord han nog vill glömma är trepoängstävlingen under All Star-veckan 1990. Jordan satte bara fem av 30 skott, det sämsta resultatet i tävlingens historia.

47) Sagt av Jordan: ”Jag har missat över 9 000 skott i min karriär. Jag har förlorat över 300 matcher. 26 gånger har jag fått förtroendet att ta sista skottet och missat. Jag har misslyckats gång på gång på gång i mitt liv. Och det är därför jag har lyckats.”

48) Dokumentärserien ”The Last Dance” om Jordans sista säsong med Chicago Bulls sågs av i snitt 5,6 miljoner tittare per avsnitt när den sändes på ESPN förra året. ”The Last Dance” vann en Emmy för bästa dokumentär.

49) Jordan fick Presidential Medal of Freedom, den finaste utmärkelsen en civil person kan få i USA, av dåvarande presidenten Barack Obama 2016.

50) Sagt om Jordan: ”MJ är så mycket mer än en logga, så mycket mer än ett meme på internet.” (ex-presidenten Barack Obama)

En rörd Michael Jordan efter att ha valts in i basketens Hall of Fame 2009. Foto: STEPHAN SAVOIA / AP

Utsågs till 1900-talets främsta idrottare i Nordamerika

51) Han utsågs till NBA:s mest värdefulle spelare fem gånger och finalens mest värdefulle spelare sex gånger. Jordan vann poängligan tio säsonger. Han är den ende spelaren som gjort flest poäng och utsetts till bäste defensive spelare under en och samma säsong. Han har blivit invald två gånger i basketens Hall of Fame, dels som Bulls-spelare, dels som medlem av Dream Team-laget i OS 1992.

52) Sagt av Jordan: ”För att bli framgångsrik måste du vara självisk annars kommer du aldrig att uppnå något. Men när du nått din högsta nivå måste du vara osjälvisk. Var kontaktbar, isolera dig inte.”

53) Sports Illustrated utnämnde honom 1996 till de senaste 50 årens främsta idrottare alla kategorier.

54) ESPN rankade Jordan som 1900-talet främste idrottare i Nordamerika.

55) NBA kallar Michael Jordan ”den bäste basketspelaren någonsin” på sin sajt.

56) Han var den förste idrottaren som blev dollarmiljardär.

57) Jordan sade tidigare i veckan att han donerar 83 miljoner kronor för att två hälsokliniker ska öppna på landsbygden nära hans hemstad Wilmington.

58) Sagt av Jordan: ”Jag vill bli sedd som en kille som gjorde sitt yttersta i alla aspekter, inte bara att göra poäng. En kille som älskade utmaningar.”

