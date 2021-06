”Målet att få fler kvinnliga tränare på högsta nivån”

De som ligger bakom nätverket ”EPOS, Equality in memory of Per O Sundström”, är Svenska Skidförbundet i Längd, Svenska Friidrottsförbundet, Malmö Redhawks, IFK Göteborg, Djurgården Hockey och Djurgården Fotboll. Anledningen är att främja kvinnor i svensk idrott och ta fram fler kvinnliga ledare på elitnivå. Dessutom vill de öka jämställdheten inom idrotten.

– Vårt övergripande mål är att få fler kvinnor som tränare på högsta nivån. Tillsammans ska vi ta fram en plan som bidrar till en naturlig könsfördelning och en kultur som ger samma förutsättningar för alla oavsett nivå i vår verksamhet, säger Daniel Fåhraeus, längdchef på Svenska skidförbundet.

”Någonting vi vill förändra”

– EPOS är ett projekt där vi tillsammans med klubbar och förbund hjälper kvinnliga ledare att ta steget till att bli tränare eller ledare även på elitnivå. Det känns oerhört bra att vara en del av att skapa en miljö där alla känner att de kan förverkliga sina drömmar oavsett vad de har för bakgrund eller kön, säger Ivan Sundström, son till Per och styrelseordförande i Sundström Safety.

”EPOS” ska fokusera på kompetensutveckling, inspiration och erfarenhetsutbyte för kvinnliga idrottsledare. Målet är att de ska ta sig hela vägen upp till senior- och elitnivå.

– Kvinnor har under en lång tid varit underrepresenterade inom alla delar av ishockeyn och det är någonting som vi vill förändra. För vår del handlar EPOS om att vi ska bli mer jämställda, säger Carl Söderling, ansvarig för Malmö Redhawks samhällsengagemang #MerÄnHockey.