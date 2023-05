Lotta Siljehult är Djurgårdssupporter och går på så många matcher hon kan. Hennes barnbarn brukar ofta följa med, så även i söndags då Djurgården mötte AIK i vad som skulle sluta i kaos med knallskott och bengaler från AIK-supportrarnas kortsida på Tele2 arena.

Lotta Siljehult, som tidigare intervjuats av Svenska Dagbladet, berättar att de var förberedda på att det kunde bli mer stök än vanligt.

– Vi visste att det var en riskmatch eftersom vi mötte AIK, men vi tänkte att klockan 15 en söndag så är det nog inte så farligt. Vi förberedde vårt barnbarn, som är lite rädd för höga ljud, att i dag kan det smälla lite och så där, folk som sjunger, du vet.

Lotta Siljehult och hennes make Mats var på derbyt mellan Djurgården och AIK i söndags, tillsammans med barnbarnet.

De satt, som vanligt, i mitten av arenan, högst upp i höjd med mittlinjen.

– Jag tycker familjeläktaren sitter alldeles för nära supporterläktaren, det är helt fel.

– Jag ser ju det här gänget med de orange maskerna, och hur de förflyttar sig när Djurgården gör mål, först till mitten och sen gömmer de sig under en stor flagga och sen börjar det at smälla och kastas in bengaler.

Det var när bengalerna började kastas mot familjeläktaren som Lotta Siljehult bestämde sig för att lämna arenan, tillsammans med sitt barnbarn. I sitt huvud hade hon en flyktplan, i fall att det skulle vara bråk även utanför, men där var det lugnt berättar Lotta.

Hur reagerade ditt barnbarn?

– Han såg nog inte riktigt allt som hände, han tittade mer på fotbollen. Däremot blev han rädd när de började kasta in bengaler på planen. Han vill inte gå på fler matcher med AIK nu.

Själv kommer Lotta Siljehult att fortsätta gå på derbyn, men det är framför allt bengalerna som hon ser problem med.

– Jag älskar att gå på derbyn, jag gillar ju när man sjunger och hejar på sitt lag, jag tycker det är underbart. Men just det här med bengalerna har jag alltid varit emot, jag tycker inte om att det är så på Sofialäktaren heller, jag fattar inte hur de får in grejerna. Någon smugglar ju in dem förmodligen.