Den tidigare simhopparen Anna Lindberg och Tre Kronor-hjälten Mathias Tjärnqvist blev ett par i februari 2018.

Och nu väntar alltså paret sitt första gemensamma barn.

Det var under måndagen på Instagram som Anna la ut en bild på paret, där Mathias pekar på simhoppstjärnans mage.

”Här växer det så det knakar. I december kommer det en liten rackare”, skriver Anna Lindberg på Instagram.

Anna Lindberg i kändissegling över Atlanten:

”Det bästa som kan hända”

I en tidigare längre intervju berättade paret om hur de börjat träffats. Anna hade fikat med sin vän Louise Tjärnqvist (tidigare Jöhncke), som är gift med Mathias bror Daniel.

Och Mathias fick reda på Anna och Louise fika:

– Sedan ringde brorsan mig och berättade att Louise och Anna fikat och att hon är själv nu och gjorde en liten hint. Jag tänkte, det här får man ju nappa på. Men i stället för att gå in på alla vanliga sociala medier så gick jag in på Linkedin, berättade han då.



Sagt och gjort, och tillslut fick Anna och Mathias kontakt via businessnätverket. Hockeyprofilen berättare vidare intervjun att han klickat snabbt med Annas två tidigare barn.

Och i ett sms till SportExpressen berättar Anna Lindberg om tillökningen:

”Det är det bästa som kan hända och jag är så glad att Yelverton och Hector ska få ett syskon”, skriver hon.

