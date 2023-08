Efter tolv år tillsammans gick sångerskan Shakira och fotbollsspelaren Gerard Piqué isär förra året. Skilsmässan ska ha varit svårt eftersom orsaken till uppbrottet ska ha varit otrohet. Detta ska sångerskan ha hintat i låten hon släppte i samband med uppbrottet, där hon sjunger ”jag önskar dig all lycka med min ersättare”.

Efter skilsmässan har den colombianska sångerskan uppgetts börja leta efter kärleken igen, och under sommaren började det ryktas om att hon dejtar formel 1-föraren Lewis Hamilton.

Ryktena ska ha börjat florera när de skymtats tillsammans under en båttur i Miami i maj. Shakira ska även ha närvarat vid formel 1 grand prix i Barcelona, där Hamilton tävlade. Det har även publicerats bilder på dem från en middag de hade tillsammans med några vänner.

”Smög in under natten”

Nu har det kommit in fler uppgifter som tyder på en eventuell relation mellan stjärnorna. Shakira ska nämligen under den senaste veckan bott i en villa på Ibiza dit Hamilton sägs ha smugit in flera kvällar i rad.

”Vi kan bekräfta att Hamilton smög in under natten, vi antar för att träffa Shakira”, berättar en källa till det spanska programmet Y ahora sonsoles.

En spansk paparazzi ska även ha sett Hamilton gå in i villan Shakira hyrt minst tre gånger under en och samma vecka.

Shakiras flytt till Miami

Gerard Piqués nuvarande flickvän Clara Chia Marti, 24, anses vara tjejen som han var otrogen med mot Shakira. Sedan uppbrottet har Shakira flyttat till Miami och hon har även fått ensam vårdnad om parets två söner Sasha, 8, och Milan, 10.