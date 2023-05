Efter att invasionskriget i Ukraina inleddes för ett drygt år sedan har skidåkare från Ryssland och Belarus varit avstängda av det internationella skidförbundet.

Aleksander Bolsjunov, Veronika Stepanova och de andra ryska skidstjärnorna har inte fått delta på internationell nivå sedan 1 mars i fjol.

Så sent som under måndagen öppnade G7-länderna för att ryska och belarusiska atleter ska få välkomnas tillbaka till internationella tävlingar, men under neutral flagg. Det var ett besked som den internationella olympiska kommitén (IOK) välkomnade.

– Uttalandet säger att G7 ”till fullo respekterar autonomi av idrottsorganisationer” och vill säkerställa att ”ryska och belarusiska atleter inte på något sätt blir representanter för deras stater”. Det är i linje med IOK:s position i frågan, skrev IOK.

Beslutet om Ryssland skjuts upp

På torsdagen håller det internationella skidförbundet (Fis) en digital kongress, men redan under onsdagen möts förbundets högsta styrelse.

Tidigare i våras indikerade Fis att det skulle komma ett beslut i frågan om Ryssland och Belarus i maj månads kongress.

Men så blir det inte.

– Frågan kommer att diskuteras, men det som är sagt både officiellt och inofficiellt är att det är bättre att ha ett sent beslut i hur vi konkret förhåller oss i frågan, säger förbundets vice generalsekreterare Niklas Carlsson.

Beslutet läggs alltså på is ett tag till.

– Det kommer inte bli något svart eller vitt om hur vi gör, om det blir ett ja eller nej.

Niklas Carlsson fortsätter:

– Istället kommer det nog bli ett processinriktat beslut i hur vi ska förhålla oss i frågan över tid.

Nästa säsongs världscup i längdskidor inleds traditionsenligt i finska Ruka i slutet av november.

