Vägrar avslöja resultatet - från det hemliga testet

Med en säsong utan mästerskap framför sig riktar det svenska landslaget allt fokus i vinter mot tourtävlingarna och den totala världscupen.

Det är några veckor kvar till världscuppremiären i Ruka när vi träffar skidstjärnorna i Stockholm. Charlotte Kalla är nyss hemkommen från ett träningsläger i italienska Val Senales med stora delar av damlaget. Hon är förväntansfull inför vintern.

- Det är kul med en mästerskapsfri säsong, det blir en ny utmaning. Men det blir en lång säsong.

Hon är dock osäker kring sin form.

- Nä, precis som alla andra så är det svårt att veta. Det har gått lite upp och ner för mig under försäsongen.

”Jag läcker aldrig”

Men kanske vet Charlotte Kalla trots allt? Under lägret i Val Senales genomförde åkarna i damlandslaget en intern tävling på rullskidor över tio kilometer. Där deltog bland andra Kalla, Frida Karlsson, Ebba Andersson och Maja Dahlqvist.

- Det var all in med nummerlapp på bröstet. Vi serverades frukost precis som på tävlingsdagar för att få in de rätta rutinerna.

På bilder efter målgång syntes åkarna ligga utslagna i mörkret. Så hur gick det då, vem vann? När frågan kommer på tal är det locket på.

- Nä, det får ni inte veta, säger Charlotte Kalla med ett leende.

Landslagets kommunikationschef Katarina Medvetcky vill inte heller dela med sig av några reslutat:

- Jag läcker aldrig.

Världscuppremiären i Ruka arrangeras 29 november till 1 december.

