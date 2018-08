När de norska mästerskapen avgjordes nyligen så var det ett namn i resultatlistan som stod ut. På loppet över fem kilometer klassiskt, mindre än en minut bakom vinnaren Marit Björgen och före bland andra världscupsvinnaren Heidi Weng, slutade Helene Marie Fossesholm.

Nu blir det Monika Körra som får ta ansvar för 17-åringens utveckling då hon är klar som Norges nya landslagstränare för juniorerna.

Hur ska du göra för att förvalta den här talangen?

– Jag kommer in här nu i en ny roll, och jag känner Helene lite. Utövarna som är på ett juniorlandslag har gjort ett bra arbete under många år, de har jobbat med människor som har hjälpt em till dit de är i dag. Så min tanke är inte att komma in och göra något revolutionerande där utan jag vill sätta mig in i hur de har gjort och se hur vi bäst kan bygga ett team.

– Det är viktigt att man inte kommer in och tar över. Utan vi är ett lag och önskar utövarnas bästa.

Är hon lika bra som Johaug?

– Ja, det tror jag absolut, hon är en jättetalang. Jag kommer bara bygga på den utövaren hon är, så hon får utvecklas i sitt tempo och bygga vidare både sportsligt och personligt.

”Nya Johaug” - jättetalang på cykel

Utöver skidorna är Fossesholm även en talang inom mountainbike, och vann nyligen ett NM-guld när tävlingarna hölls i Lillehammer i början på juli.

– Vi måste ju hitta en läsning så att hon kan göra båda. Till slut måste man välja, det måste man, men hon har kombinerat det jättebra hittills och cykel är ju på sommaren så det ser jag inte som problematiskt.

28-årige Körra själv var framgångsrik som junior i längdsammanhang, men hon valde sedan friidrotten när hon blev erbjuden ett stipendium på college i USA, och bland annat varit med i junior-VM.

– Det är viktigt med personlig erfarenhet, så den kunskapen jag har fått av det är jätteviktig.

– Jag har ju alltid varit inom idrotten, och det tror jag är viktigt. Sen har jag haft många duktiga tränare, och jag har lärt mig av andra utövare.