Tårarna efter beslutet: ”Oerhört känslosamt”

Emma Wikéns namn är för evigt inristat i den svenska längdskidhistorien.

Det stora genombrottet kom som 23-åring, när hon först tog två SM-guld och sedan ett VM-silver med det svenska stafettlaget. Året dessförinnan hade Wikén säkrat dubbla medaljer under U23-VM.

Men det är nog OS i Sotji 2014 som de flesta förknippar Emma Wikén med. Då körde hon andrasträckan för Sverige och växlade över i ledning till Anna Jönsson Haag.

Stafetten avslutades med en klassisk upphämtning av Charlotte Kalla som spurtade hem OS-guldet till Sverige.

– Det är något jag aldrig kommer att glömma, säger Emma Wikén.

Efter succén följde dock några tunga år för Wikén.

Hennes senaste världscupresultat är en 48:e plats i Ulricehamn 2019. För ett år sedan körde hon in som 29:e åkare i nationella cupen i Falun.

Emma Wikén lägger av – 32 år gammal

Nu står det klart att det inte blir fler lopp på elitnivå för 32-åriga Emma Wikén. Karriären är över.

– Efter förra säsongen var jag osäker på om jag ville fortsätta, men tränade på ändå. Det var mest utifall att jag skulle vilja tävla framöver, säger Emma Wikén.

Beslutet att lägga av växte fram under en resa till Gotland i slutet av sommaren, när Wikén spelade in tv-programmet ”Superstars” som just nu sänds på Kanal 5.

– Jag fick många frågor om min framtid under inspelningen och det blev som en bearbetning för mig. Då kände jag: ”Gud, jag är klar med det här”, säger OS-hjälten och fortsätter:

– Det var väldigt svårt, men samtidigt oerhört skönt att bestämma sig.

Tårarna i tv: ”Oerhört känslosamt”

När Emma Wikén berättade om sitt beslut under en middag brast hon ut i tårar framför de andra deltagarna.

– Det var oerhört känslosamt att berätta, eftersom jag är en känslomänniska. Jag har ägnat hela mitt liv åt skidåkning och helt plötsligt ska jag inte hålla på med det här längre.

Vad var den främsta anledningen till att du valde att lägga av?

– Oj... gud vad svårt. Jag vet exakt hur mycket tid och energi jag har lagt på skidåkning. Jag kände mig inte villig att göra det hundraprocentligt. Och om jag inte gör det till hundra procent, då ska jag göra något annat.

Vad kommer du sakna mest?

– Jag kommer i alla fall inte sakna att packa väskan och resa i väg på tävling varje helg. Det är ganska skönt att få vara hemma också. Men det jag saknar är att åka i väg med klubben och känna en gemenskap. Det var det tyngsta och jobbigaste att släppa. Det kommer inte bli lika naturligt att träffa alla personer jag lärt känna inom sporten.

Arbetar i butik i Åsarna

Nu väntar ett nytt liv för Emma Wikén.

Mitt under inspelningen av ”Superstars” såg 32-åringen att en outletbutik i hemmabyn Åsarna sökte personal. Efter en provanställning fick Wikén jobbet. Nu arbetar hon där till 75 procent.

– Det är väldigt kul att göra något helt annat, något jag aldrig gjort tidigare. Jag har inga planer på att flytta från Åsarna.

Vad är du mest stolt över från din karriär?

– Det måste vara mina prestationer under OS i Sotji och så klart stafettguldet. Det är först i efterhand jag insett hur stor det var. Ett OS-guld är det inte många som fått vinna. Det är det största jag kommer bära med mig.

Guldmedaljen från 2014 finns på ett högst oväntat ställe – i pappans jaktskåp.

Kommer du flytta på den nu, eller?

– Jag vet faktiskt inte. Jag har inte bestämt mig än, men jag skulle tro att nu får något ställe där den syns lite mer, säger Emma Wikén och skrattar.

