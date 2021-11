”Tänkte bara: Gud, vad är det han vill?”

Under VM i Oberstdorf förra vintern berättade den svenska sprintstjärnan Maja Dahlqvist att hon funnit kärleken i amerikanske skidåkaren Kevin Bolger. Under sommaren och hösten har de tränat tillsammans i Sverige och när Sverigepremiären avgörs i Gällivare står båda på startlinjen.

Men hur träffades de? Under en frågestund på Instagram gav paret en hint till följarna.

– Snabb version: Matchade på Tinder, Anna Dyvik, Tour de ski, Val Müstair, sa Kevin Bolger i klippet.

Efter sin andraplats i sprinten i Gällivare utvecklar Bolger historien för SportExpressen.

– Jag känner Anna via hennes pojkvän Gustaf. När jag och Maja matchade på tinder under världscuppremiären i Ruka visste jag att Anna också var där. Då tänkte jag att hon kunde vara min väg in för att få träffa Maja.

Dyvik: ”Började ställa många konstiga frågor”

Anna Dyvik skrattar när hon minns tillbaka till dagarna i Ruka förra vintern.

– Kevin skrev först till mig på Instagram att han hade sett mig på träningen och sedan började han ställa många konstiga frågor. Jag tänkte: ”Men gud! Vad är det han vill?”

– Och så kom frågan: ”Vem bor du med? Bor du med Maja?”. Då frågade jag henne varför Kevin Bolger undrade det. Maja förklarade att de hade matchat på tinder, så då fick Kevin hennes snapchat.

Så det är du som är hjärnan bakom allt?

– Ja, jag tycker att jag borde få lite cred för det här! Jag är stolt. De passar väldigt bra ihop och det är roligt att se Maja så lycklig.

Kevin Bolger: ”Mitt favoritord är påtår”

Kevin Bolger lyfter fram Anna Dyvik som en central figur i kärlekshistorien.

– Jag vill absolut tacka henne. Om Anna inte hade hjälpt till att få bollen i rullning och stöttat Maja med engelskan vet jag inte om jag hade varit med Maja i dag.

Hur är Majas engelska?

– Hon skulle säga att hon är expert, men det går framåt. Den är betydligt bättre än min svenska.

Hur bra är din svenska då?

– Det är en långsam process. Mitt favoritord är påtår!

Anna Dyvik hintar om att hon kanske kommer matcha ihop fler skidpar i framtiden.

– Just nu har jag inga nya par på gång, men vi får väl se i Ruka om jag får åka dit. Då löser jag kanske något där!

Både Anna Dyvik och Kevin Bolger har fått till fina prestationer i Gällivare. Dyvik vann fredagens sprint samtidigt som Bolger slutade tvåa i herrklassen.

