Maiken Caspersen Falla må vara regerande världsmästare i sprint, men hon har en tung säsong bakom sig. Falla spelade ofta andra- och tredjefiol under inledningen av säsongen när Sverige tog skalp efter skalp och hennes första seger i en fristilssprint under säsongen kom under världscupen i Lahtis, dryga två veckor innan VM.

I stället är det sensationen Kristine Stavås Skistad som pekas ut som det största norska hoppet. NRK-experten Fredrik Aukland menar att hon har allt som krävs för att vinna.

– Hon har bättre fysiska egenskaper, hon är snabbare på de avslutande 100 meterna och hon har högre topphastighet än Maiken. Jag tror till och med att hon kan utmana Stina Nilsson, säger han.

Norska supertalangen: ”Jag kan ta guld”

På den norska pressträffen inför sprinten försökte landslagstränaren Ole Morten Iversen tona ner förväntningarna på Stavås Skistad.

– Hon är här för att få erfarenhet. Hon är inte favorit, utan här för att lära. Men med det sagt så betyder inte det att hon kan gå fort, säger han.

Stavås Skistad sa dock själv att hon kan ta guld ”om allt går min väg”.

Så hur skulle den 20-åriga talangen fira ett eventuellt guld i sin mästerskapsdebut. Klart är att hon inte skulle göra som svenskorna under Tour de Ski.

Stavås Skistad vägrar dansa: ”Det hade varit pinsamt”

När säsongens tour startade med sprint i Toblach blev det trippelt svensk på pallen i form av Stina Nilsson, Ida Ingemarsdotter och Linn Sömskar. Efter loppet ställde de tre sig i målområdet och flossade.

Det kommer inte Stavås Skistad att upprepa.

– Jag ska i varje fall inte dansa, det hade varit helt förfärligt. Det hade varit pinsamt, säger hon till norska Dagbladet.

Ett tag efter Tour de Ski avslöjade Stina Nilsson att flossandet var en del av vadslagning med landslaget att utföra vissa uppdrag i medierna mot poäng.

– Det var jag som låg bakom allt det där. Jag tycker att det var en kul grej.

