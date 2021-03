SVT-profilen: ”Det är negativt för sporten”

I april 2019 slog nyheten ner som en bomb. Nent köper rättigheterna för världscupen i skidor som under många år har varit signifikanta med SVT. Nu är den tiden över. Jens Burmans succélopp under söndagen var det sista världscupslopp som sänds i SVT under en lång tid framöver.

– Det känns alltid tomt när sista tävlingen för en säsong är gjord. Det är klart att det känns lite extra speciellt det här året. Det är lite vemodigt att vi inte har samma utbud nästa år, säger Jacob Hård som tillsammans med experten Anders Blomquist har kommenterat världscupen i SVT under många år tillsammans.

– Det är klart att det känns konstigt. Nu har man hunnit vänja sig vid tanken. Jag har sett andra rättigheter som har försvunnit genom åren, och ibland kommer de tillbaka. Det är så det fungerar.

”Negativt för sporten”

Hur Nent kommer att behandla sina nya rättigheter är ännu inte officiellt, men om tävlingarna läggs bakom en betalvägg kan det får stora konsekvenser för sporten, menar Hård.

– Om de attraktiva tävlingarna hamnar bakom en betalvägg är det negativt för skidsporten. Men det kan jag inte spekulera i för jag vet inte vad de tänker göra med sina rättigheter. Men det klart, lika stor publik som längdskidåkningen har haft i SVT får den inte någon annanstans.

Vad skulle det få för konsekvenser om majoriteten av tävlingarna hamnade bakom en betalvägg?

– Det skulle vara väldigt många färre personer som såg tävlingarna, om de skulle göra så.

Men trots att SVT tappar de prestigefyllda rättigheterna hoppas Jacob Hård fortsatt att få kommentera längdskidåkning då public service-kanalen under nästa år sänder Sverigepremiären, SM och Ski Classics.

Inte något totalt mörker

– Vi har inte pratat om framtiden. Men jag vill fortsätta. Det räknar jag med, säger han.

Anders (Blomquist) tänker i samma banor?

– Det hoppas jag. Men som sagt. De diskussionerna har knappt börjat, så det är svårt att prata om.

Den legendariska tv-duon fick i alla fall avsluta epoken med ett historiskt lopp. Jens Burman tog sin första pallplats i världscupssammanhang. För två år sedan sa Anders Blomquist att svensk herrskidåkning befinner sig i ett ”totalt mörker”. Den tiden är förbi, menar Hård.

– Det är absolut inte något totalt mörker. Det är ju fortfarande så att det är mycket tunnare på herrsidan. Det är mycket skörare. Men Burman och Oskar Svensson går in i sina bästa år och gör det med luft under vingarna på något sätt. Och Poromaa (William) är ett superintressant namn där bakom.