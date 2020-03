Det var en överraskning när den Jonas Peterson presenterades som efterträdare till Rikard Grip som ny längdchef för ett år sedan.

Men Petersons tid på posten blev rekordkort.

Bara 143 dagar senare fick han sparken av förbundsdirektören Ola Strömberg.

- Jag klev in i min drömroll och fick chansen i fyra månader sen var det over and out, säger han i en lång intervju med Borås Tidning.

I intervjun berättar Peterson att uppsägningen motiverades med att han lyssnat för mycket till åkarna. Framförallt åkarnas kritik mot vallateamet.

Jonas Peterson bekräftar att han ville sparka två ur vallateamet.

– En huvuddel i förändringsarbetet var hur vi skulle vässa vallateamet. Det är ingen hemlighet. Tillfredsställelsen bland åkarna var inte tillräckligt hög, säger Peterson.

Sparkade chefen: ”Såren rivs upp”

Men i stället fick alltså Peterson själv sparken. I dag jobbar han som koncernchef på Skydda Group.

Men från sidan har han förstås följt säsongen, om än med uppslitande känslor.

– Varje helg när jag såg åkarna på någon ny tävling revs såren upp. Det har varit en sårskorpa som inte hunnit läka fullt ut, säger Peterson till BT.

Han säger sig inte ändå inte känna någon bitterhet eller skadeglädje de gånger det gått sämre för landslaget i vinter.

– Nej, jag brinner ju för svensk skidåkning och det har svidit de gångerna åkarna har stått och gråtit i tv.

De senaste dagarna har den årslånga turbulensen runt landslaget intensifierats. SportExpressen avslöjade tidigare i veckan att tre landslagsåkare överväger att hoppa av träningsgrupperna - samt att båda herrtränarna slutar.

Peterson: ”Behövs en tydlighet”

Peterson är också i artikeln kritisk mot organisationen och liknar den ibland mer vid en familj än ett traditionellt företag med kopllingar åt olika håll.

– Jag vill inte peka ut någon enskild men jag har framfört både till Ola (Strömberg, förbundsdirektör) och skidförbundets ordförande Karin Mattsson hur jag ser på hela den här processen, säger Peterson till BT.

– Det behövs en tydlighet. Att det behövs en långsiktig strategi och ett förändringsarbete är något jag är helt övertygad om, säger han vidare.

