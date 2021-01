Sveriges kaxiga svar – efter vallamissarna

Den klassiska masstarten i Val di Fiemme har varit en madrdrömsetapp för Sverige under flera år. Och ofta har det varit vallateamet som inte fått till skidorna.

Några exempel:

1) 2011 låg hade både Charlotte Kalla och Marcus Hellner slagläge inför avslutningen i Tour de ski. Men deras chanser grusades i Val di Fiemme – efter en vallamiss.

2) 2013 var Charlotte Kalla återigen med i tätstriden och låg tvåa inför masstarten – när det tog tvärstopp och hon slutade på 18:e plats.

3) 2015 gick Emma Wikén som tåget i Tour de ski, fram tills vallan motarbetade henne hela vägen in i mål i masstarten. Hon slutade på 18:e plats och grät i intervjuzonen efteråt.

Förra året var det dock Norge som hade problem. Therese Johaug var inte ens på pallen – och rubrikerna efteråt handlade om att Norges landslagschef Espen Bjervig gett Ingvild Flugstad Östberg en knuff i den sista backen.

– Tävlingen går ut på att vi ska kunna ta fart själva, men det är inte jag som är domare, sa Ebba Andersson efteråt.

”Det här kommer jag få ångra!”

Läget inför årets masstart i Val di Fiemme? Sveriges nye vallachef Petter Myhlback är lugn som en filbunke när SportExpressen träffar honom efter torsdagens träning.

– Ja, men titta på vädret nu, säger Myhlback när vi påminner honom om alla vallamissar i just den här etappen.

Han kisar mot solen. Det är några få minusgrader i luften.

Vad innebär det här vädret?

– Det är en dröm för klassisk skidåkning. Man får fäste relativt enkelt, det är underbart att vara ute i det här vädret. Vallaförhållanden är relativt enkla…utan att man får hybris, det ska man inte få. Men det ser stabilt ut.

Det blir liknande förhållanden under loppet?

– Det ska vara liknande under fredagen och lördagen, sen ska det komma in lite moln och nederbörd till klättringen på söndag. Men just nu känns det bra.

Det här borde inte innebära att det inte blir så stora skillnader på skidorna?

– Nej, men samtidigt är det en bana som kräver väldigt mycket fästvalla och då är det en del av åkarna som kanske är rädda att fästvallan går ut över glidet och såna saker. Men nej, det ska inte vara några problem med det här, jag ser inte det, säger Myhlback och brister ut i ett skratt.

– Fan, det här kommer jag få ångra!

Innebär det någonting att Sverige lyckades med skidorna på just den här orten i fjol?

– Nej, jag skulle inte säga det. Det är direkt väderrelaterat, det har ingenting med orten att göra. Det är vädret.

