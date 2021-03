Teorin efter svenska åkarnas masskrasch

Therese Johaug var överlägsen i damernas tremil. Norskan satte högsta fart från första stavtag och ledde med över två minuter efter två mils skidåkning.

Bakom henne slogs Ebba Andersson, Frida Karlsson, Heidi Weng och österrikiskan Teresa Stadlober om silver- och bronsmedaljerna.

Men i en utförsåkning efter två mils åkning hände det som inte fick hända för den jagande gruppen. Heidi Weng, Frida Karlsson och Ebba Andersson föll alla i en nedförsbacke och släppte Stadlober förbi sig i kampen om medaljerna.

Varken skidor eller stavar gick sönder i fallet, och svenskorna och norskan tog upp jakten på medaljerna.

– Det tog tvärstopp. Skidorna sögs fast och jag hade ingen möjlighet att parera det, säger Ebba Andersson.

Fredrikssons teori om kraschen

I SVT:s studio efter loppet lanserade den före detta storåkaren Mathias Fredriksson en teori om vad som kunde hänt i nedförsbacken.

– Jag tror att solen ligger på rätt mycket där och det orörd snö. Åker man in i snö som inte är preparerad blir det ett otroligt sug. Jag tror att Ebba åker in i en sådan fläck, det är som att åka in i en sugpropp, säger han.

Fredriksson fortsätter:

– Hon tappar balansen, får en vridning och Frida har inte en chans att parera. Samma med Weng.

Brons till Frida Karlsson

I inledningen av det sista varvet hade norskan och svenskorna hunnit ikapp Stadlober.

På det sista varvet satte svenskorna upp farten rejält i kampen om medaljerna. Ebba Andersson körde hårt i de tuffa stigningarna, men lyckades inte skaka av sig konkurrenterna. I den avslutande sprintbacken satte Heidi Weng in ett ryck som säkrade silvermedaljen.

– Weng var klart bäst i den avslutningen. Det var riktigt bra gjort, säger SVT:s expert Anders Blomquist.

Frida Karlsson spurtade hem ett brons. Ebba Andersson blev fyra och Teresa Stadlober femma. Efter målgång hade Frida Karlsson mycket on i en arm och lämnade området i ambulans.

Frida Karlsson lämnar därmed Oberstdorf med tre individuella medaljer. Karlsson vann silver i skiathlonen och på 10 kilometer innan bronset i den avslutande tremilen.

Sammanlagt vann det svenska damlaget sju medaljer på VM.