Det har varit en sagolik vinter för 24-åriga Maja Dahlqvist från Falun-Borlänge SK.

Hon inledde säsongen i landslagets andralag, ”Team Bauhaus”, men fick chansen i världscupen direkt i premiären i Ruka – och blev tvåa.

Det var den första av totalt sju pallplatser i vinter (fem har kommit individuellt, två i sprintstafett). Och när landslagschef Rikard Grip presenterade sin trupp till VM var Dahlqvist självskriven.

– Det har varit en väldigt bra säsong. Men allting är ändå ungefär som vanligt, säger Maja Dahlqvist.

”Gör alltid mitt bästa”

När SportExpressen når henne är hon på landslagets förläger i Toblach, Italien. Hon berättar att de ”tar det lugnt, äter gott och har det bra”.

Än så länge är det ingen VM-feeling.

– Nja… vi är ju fortfarande här. Det kommer nog bli mer när man kommer till Seefeld.

– Det är nog bra att vara lite här och nu.

Förbereder du dig på något speciellt sett, med tanke på att det här är ditt första stora mästerskap?

– Jag förbereder mig så bra jag kan fysiskt, för att få en formtopp. Men mentalt känns det som att jag kommer ta det här som vilken tävling som helst.

– När jag står på startlinjen gör jag alltid mitt bästa.

Och du är inte den som brukar stressa upp sig?

– Nej, det är jag nog inte.

Besked efter rubrikerna

I skuggan av tävlingarna har det hänt en hel del ekonomiskt för Maja Dahlqvist den sista tiden.

Samtliga åkare i A-landslaget får 100 000 kronor var i bonus från förbundet, när Sverige kommit upp i 30 pallplatser i världscupen. Just nu har de 29 pallplatser, där Dahlqvist alltså tagit sju. Men hon får inte ta del av bonusen. Anledningen? Hon är inte med i A-landslaget.

SportExpressen rapporterade om det här i samband med världscuptävlingarna i Lahtis. Senare samma helg gick förbundet ut med ett pressmeddelande där de förklarade att åkarna i ”Team Bauhaus” nu kommer få 20 000 kronor per pallplats de tar i världscupen.

För Dahlqvist innebär det 140 000 kronor.

– Det var lite kul att det beskedet kom direkt efter att ni skrev om det…

Skönt att det är löst?

– Det är väl inget jag lagt så mycket energi på. Men om det finns ett bonussystem som är baserat på pallplatser, så känns det rätt att de som är med och tar pallplatser också får en bonus.

Räknar man in alla prispengar och bonusar så har Maja Dahlqvist nu dragit in 610 000 kronor under de senaste tio veckorna.

– Det skadar inte att det rullar in pengar, men det är inget jag tänker på, säger Dahlqvist.

– Jag har fokus på skidåkningen.

LÄS MER: Vinterstudion 2019 – så sänder SVT hela vintern

LÄS MER: Världscupen i skidor 2018/19 – allt du behöver veta

LÄS MER: Skid-VM 2019 – här är datum, tider och program