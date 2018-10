Svenska ilskan efter bilderna: ”Helt galet!”

Den tyska tv-kanalen ARD har under de senaste åren legat bakom en rad tunga dopingavslöjanden. I helgen kunde de visa upp ett videoklipp som de tagit emot från en visselblåsare, som visade hur säkerheten brast i samband med dopingkontrollerna under OS 2018.

Visselblåsaren var själv medlem från ett landslag och borde inte kunna ta sig in i rummen där dopingproverna försvarades.

Men dörren var öppen.

Och låsen på kylskåpen med prover var inte stängda.

ARD Foto: Visselblåsaren visar att kylen inte är låst.

Enligt advokaten Michael Lehner kan avslöjandet komma att få stora konsekvenser, inte minst för de idrottare som fälldes för doping under OS i Pyeongchang.

Den bristande säkerheten öppnar upp för att proverna kan ha manipulerats.

– Nu går att bevisa med video att labbet inte fungerade som det skulle, säger Lehner till ARD.

– Det är en stor chans att man blir frikänd på grund av det här. Det finns inget enklare försvar. Från och med nu är alla dopingprov i det där labbet helt värdelösa.

ARD Foto: Rummet med prover och protokoll står öppet.

Calle Halfvarsson förbannad

Avslöjandet i ARD har fått många att reagera starkt under de senaste dygnen. Norges rutinerade dopingexpert Inggard Lerheim kallar det hela för ”skrämmande” och ”amatörmässigt”.

– Det är ett allvarligt regelbrott, säger Lerheim till Dagbladet.

– Allting måste ju vara säkrat från andras involvering. Det måste vara stängt och låst, ingen obehörig får ha tillgång till proverna.

– IOK måste ta tag i det här.

Även Vidar Löfshus, chef i det norska längdlandslaget, är starkt kritisk efter att ha sett bilderna från ARD.

– Det här gör mig besviken. Det är ju IOK:s ansvar, de måste se till att det blir kvalitet på det här. Att de inte lyckas med det, är något jag har svårt att förstå 2018. Det är överraskande att sånt här brister, säger Löfshus till VG.

Calle Halfvarsson, med nummer 17, tävlar i Pyeongchang. Foto: SVEN LINDWALL

När SportExpressen når den svenske herrstjärnan Calle Halfvarsson har han redan läst om skandalen och han är minst sagt upprörd över den bristande säkerheten.

– Det är jävligt allvarligt, säger Halfvarsson.

– Det är ju helt galet om vem som helst kan vara och mixtra med våra prover. Det låter helt otroligt. Helt sjukt.

Han fortsätter:

– Ska det vara på den nivån så fungerar ju ingenting längre.

Calle Halfvarsson känner sig maktlös i situationen.

– Själv har man ju ingen aning om det här under ett mästerskap. Inte förrän långt efteråt när någon till slut berättar. Och det är ju det som känns så läskigt.

– Det är klart att man blir brydd.

SOK framförde klagomål

Läkaren Per ”Pliggen” Andersson var på plats i Pyeongchang under OS. Han är anställd av Sveriges olympiska kommitté (SOK) och hade fokus på längdlandslaget under tävlingarna.

”Pliggen” märkte själv inte av säkerhetsbristerna, men ser ändå ARD:s avslöjande som allvarligt.

– Det är oerhört viktigt att man följer de rutiner som finns, framför allt i ljuset av det som hänt tidigare. Det handlar faktiskt om åkarnas trygghet och säkerhet inför provtagningarna.

Samtidigt berättar han att Sverige hade vissa problem med dopingkontrollerna.

– Inledningsvis hade vi en del utmaningar med dopingkontrollerna där. Det var språkförbristningar, till viss del, och vissa rutiner var inte optimala. Det fanns en del brister, säger Per "Pliggen" Andersson.

Agerande ni på något sätt?

– Ja, vi i SOK påtalade det och då blev det en ganska snabb förbättring.

Vad var det som brast?

– Det är vissa rutiner som man ska följa. Det är väldigt strikt, kring standardisering och såna här saker. Det fick vi vara med och påtala, hur det skulle gå till.

– Men jag upplever inte att vi hade några åkare som blev felaktigt hanterade.