Pikarna och hånen mot det svenska stafettlaget haglade tätt från norskt håll under lördagen. Petter Northug lovade att tatuera in den svenska flaggan på bröstet om Sverige slog norrmännen. Emil Iversen menade att Sveriges enda chans till framgång var att legendariska åkare som Gunde Svan och Per Elofsson gjorde comeback.

Då gjorde Jens Burman en superinsats.

Björn Sandström höll jämna steg med konkurrenterna på förstasträckan, men sen gick det tyngre för veteranen Daniel Rickardsson på andra. Han orkade inte hänga på och växlade till Burman som sjua, nästan 30 sekunder efter täten.

Jens Burmans supersträcka - klart bäst av alla

Inga problem för Burman. Trots att han ställdes mot åkare som Denis Spitsov, Sjur Röthe och Simen Hegstad Krüger var Burman överlägset bäst.

Han hämtade upp den stora luckan och växlade över till Axel Ekström som trea, bara åtta tiondelar bakom det ledande norska laget.

– Burmans sträcka är världsklass. Det är alldeles strålande. Jäklar vad bra han gör det!, utbrister experten Anders Blomquist i SVT.

Burman hade den klart bästa åktiden på sträckan, hela 18 sekunder bättre än tvåan Hegstad Krüger.

– Det var skönt att höra, men det var ingen hårdkörning där framme. Ingen ville ta något initiativ i klungan, säger Burman och fortsätter:

– Världsklass vet jag inte om det var, men kroppen kändes bra. Det är stafett och allt kan hända.

Burman: ”Då var det bara att grisa”

Det mest kritiska momentet på sträckan var i den sista backen där Hegstad Krüger ökade tempot rejält. Burman såg först ut att ha problem att hänga med, men hängde i och red ut mjölksyrestormen.

– Jag gick ut hårt men kontrollerat. Jag visste att jag skulle få bita i under sista backen och det gick ganska bra, säger Jens Burman.

Fjärdesträckan inleddes i promenadtempo innan de båda ryska lagen drog i från. Sergej Ustjugov var den som tog tag i taktpinnen och ryckte, bakom honom landsmannen Andrej Melnitjenko.

De båda norska lagen orkade inte hänga med, utan de blev frånåkta. För Axel Ekström blev tempot för högt och Sverige slutade sexa, en bit bakom Tyskland som stod för ett starkt lopp och slutade femma.

– Vi gör en riktigt bra laginsats. Många starkare åkare är borta och vi är ändå med nästan hela vägen in. Det är inte långt borta. Vi ska inte få mycket skit i dag. Ryssland och Norge har väldigt många bra åkare, säger Burman.

