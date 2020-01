Stora pengaskillnaden mellan längdstjärnorna

Det är framför allt succén i Tour de Ski som inneburit en enorm summa pengar. Under den sju lopp långa touren så körde Johaug in smått vansinniga 645 000 kronor, vilket gör att hon den här säsongen redan kört in 1,15 miljoner kronor. Klart bäst av samtliga åkare, man eller kvinna, den här säsongen.

Närmast bakom henne på listan över inkörda prispengar på damsidan hittas hennes landsmaninna Heidi Weng, som fått in 600 000 kronor på kontot. Ryskan Natalia Neprejajeva är trea med en halv miljon.

Bästa svenska? Jonna Sundling, en av få svenskor som slutförde Tour de Ski. Sundling är den som tjänat åttonde bäst av damerna med 214 000 kronor i prispengar den här säsongen.

Kläbo snuvad på miljonen efter Touravslutningen

På herrsidan så är det Johannes Hösflot Kläbo som leder ligan över intjänade pengar, men hans blytunga avslutning på Tour de Ski - han blev passerad av den ryska duon Sergej Ustjugov och Alexander Bolsjunov i klättringen - gör att han inte kliver över miljonen. Kläbo lär dock passera den gränsen inom kort, då han står på 880 000 kronor i prispengar så här långt.

Bolsjunov skuggar bakom honom efter toursegern med 835 000 kronor medan Ustjugov har kört in 670 000 kronor.

För att hitta den bästa svenske herren så får man leta en bit ned i listan innan man kommer till Jens Burman med 60 000 intjänade kronor.

