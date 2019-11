Lundgren i tårar – efter kaosfinalen: ”Irriterad”

Det var i en kurva i mitten av 1,4-kilometersloppet i klassisk stil som Moa Lundgren, då på andraplats, föll och fick med sig Linn Svahn, Jonna Sundling, Elina Rönnlund och Emma Ribom i fallet.

– Moa Lundgren går in tufft och fäller alla, säger Anders Blomquist i SVT.

I stället tog Nadine Fähndrich över ledningen och vann loppet, trots att schweiziskan själv föll i annan sekvens efter masskraschen.

– Helt plötsligt ramlade alla svenskor och det var fritt fram för mig, säger Fähndrich efter loppet.

Moa Lundgren efter tävlingen:

– Jag hade väldigt hög fart utför och tänkte att jag skulle ta in i kurvan. Det fanns ingen plats på yttern. När jag kommer in så kliver Linn in och stänger. Vi krokar ihop och då ramlar alla

Efter tävlingens slut visade Lundgren stor irritation mot Jonna Sundling, som slutade trea.

Riktar kritik mot lagkompisen

– Otroligt irriterande. Hon höll på att fälla mig i kurvan där det var spår bakom. Där får man inte gå in. Sen på upploppet så klev hon rakt in på mig trots att det inte fanns plats där, säger Lundgren som var i tårar efter finalen.

– Jag tycker att hon (Jonna) gör fel i semin. I finalen var det ändå en stor olyckshändelse och det är surt att jag hamnar underst. De körde faktiskt rakt över mitt lår.

Jonna Sundling svarar så här på kritiken:

– Det vet jag inget om. Det var inte min mening. Ibland ser man inte bakåt. Hon gjorde det inte så bra för mig heller i finalen. Men vi har inte pratat om det än.

”Vet inte vem fel det var”

Det svenska löftet Linn Svahn slutade tvåa.

– Det är svårt att göra något åt någon som kommer bakifrån och tycker undan skidorna.

– Jag låg först och sen var jag nere på marken. Jag vettetusan vems fel det var. Det var en jävla spännande final i alla fall. Den måste ta något pris för mest galna finalen. Det har varit ovanligt mycket olyckor för att vara en sådan här utmanande bana, säger Svahn.

Du vrålade efteråt?

– Jag är en tävlingsdjävul. Det var surt. Jag hade någonting bra på gång. Men vafasen, det är min första tävling. Surt att det inte blev svensk seger

