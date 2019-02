Stina Nilsson har till slut tagit det där VM-guldet, som hon saknat medaljsamlingen. Nilsson fick ta emot medaljen på ceremonin i Seefeld under söndagskvällen.

Tillsammans med Maja Dahlqvist följde hon upp silvret i den individuella sprinten med seger i lagsprinten på söndagen.

– Det var så extremt spännande. Orimligt nästan, säger Stina Nilsson efter loppet.

Ja, för bara en månad sedan var det faktiskt allt annat än rimligt att anta att Stina Nilsson ens skulle stå på start när VM-loppen skulle avgöras.

Skadade sig i Otepää

Sveriges skidsupportrar håller andan när Stina Nilsson korsar mållinjen i sprinten i Otepää den 19 januari. Svenskan tvingas till en djup fällning för att nå mållinjen och säkra avancemang – men det går inte som hon tänkt.

Nilsson haltar bort på kryckor från målområdet, och tvingas bryta tävlingen.

Några dagar senare kommer mardrömsbeskedet: 25-åringen har drabbats av en bristning i baksida lår, och det mesta talar för att hon missar VM i Seefeld.

– Vi måste leva med tanken att vi har ett VM utan Stina Nilsson, sa landslagschefen Rikard Grip då.

– Sannolikheten är liten. Vi vill inte i dag säga att det är uteslutet, men det är en skada som normalt tar längre tid att komma tillbaka i från, sa läkaren Magnus Oscarsson.

”Mycket som bara bubblar”

Men Stina Nilsson klarade rehabiliteringen på ett oväntat bra sätt, tog sig tillbaka och kunde stå på start när sprinten avgjordes i torsdags.

Där blev det silver, och svenskan fällde tårar av glädje och stolthet när hon såg tillbaka på sin tuffa väg mot mästerskapet.

– De senaste fyra veckorna har jag gått in i något slags överlevnadsläge. Jag har bara tänkt att det ska gå att komma till start på VM och inte släppt in något annat, jag har bara gjort jobbet. Sen när jag väl gick i mål... då är det mycket som bara bubblar. Det är två helt olika känslor nu jämfört med OS-guldet. Då kom jag dit med perfekta förberedelser och uppladdning i ryggen.. Nu har jag verkligen fått kämpa hela vägen in på målsnöret. Det är en stor stolthet nu, sa hon.

”Jag vet allt – men jag tänker inte berätta det”

Även efter guldloppet ser Stina Nilsson tillbaka på den fysiska kamp som föregått mästerskapet. Så här säger hon om sitt första träningspass efter skadan:

– Jag kommer inte ihåg exakt när det var. Det var inte vackert i alla fall. Jag var livrädd för hur det skulle sluta. Jag visste ju att om det kändes dåligt skulle det bli jobbigt.

– Det var en ganska lång väg från första skidpasset tills jag kände att jag skulle kunna åka till VM.

Hon berättar även att hon sett röntgenbilder på sin skada, och känner till den i detalj.

– Jag vet allt. Men jag tänker inte berätta det.

Blev du rädd?

– Nej inte rädd. Men jag blev ledsen.