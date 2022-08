I fjol blev Hana Mazi Jamnik juniorvärldsmästare på 10 kilometer fristil, och två på 13 kilometer klassiskt.

Nu har hon avlidit, endast 19 år gammal. Det meddelar det slovenska förbundet under torsdagen.

Jamnik befann sig i Norge, där hon deltagit i en tävling, och förberedde sig samtidigt för hennes debut i den slovenska A-truppen.

”Hana, du kommer alltid finnas i våra tankar. Vi kommer att sakna dig”, skriver förbundet på sin hemsida.

19-åring på rullskidor har kolliderat med lastbil

Samtidigt skriver norska NRK att en 19-årig kvinna avlidit efter att ha kolliderat med en lastbil i norska Jørpeland under en tur på rullskidor. Senare under torsdagen bekräftade norsk polis att personen som avlidit i olyckan var just Hana Mazi Jamnik.

– Kvinnan fördes med ambulanshelikopter till universitetssjukhuset i Stavanger men hennes liv gick tyvärr inte att rädda, säger en talesperson för den norska polisen enligt NRK.

Espen Bjervig, landslagschef för det norska skidlandslaget, beskriver händelsen som mycket tragisk.

– Det här är otroligt tragiskt och våra tankar går till hennes familj och hennes nära och kära, säger Bjervig till NRK.

