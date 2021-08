Den före detta norske skidstjärnan och spurtpionjären Petter Northug avslutade sin framgångsrika karriär i december 2018, efter två OS-guld och 13 (!) VM-guld.

Han tävlade i veckan i rullskidor på Toppidrettsveka i Norge och avslöjar in en video efter loppet att han nästa vecka reser till Trollhättan för att vara med på Alliansloppet.

– Där väntar många svenskar. Det kanske är någon som får lite flashbacks från Falun. Till och med jag, jag gillar att se det framför mig, säger Northug och syftar troligtvis på VM 2015 där han tog fyra VM-guld.

– Det blir bortabana och målet är att göra det ännu bättre där.

”Ser inte vem som skulle kunna slå mig”

Northug genomgående under sin karriär hånat Sverige, ofta med glimten i ögat. Han har också gnabbats med Calle Halfvarsson.

– Kung Carl Gustaf, can you hear me? Björn Borg, Ingemar Stenmark - you guys took a hell of a beat today! Sade Northug in i tv-kameran efter att ha spurtat hem VM-guldet till Norge 2011.

I somras väckte han återigen uppmärksamhet när han delade en bild där han själv stod som målskytt för Ukraina, i EM-kvartsfinalen som Sverige förlorade.

I videon hörs en röst bakom kameran ställa en fråga som får Northug att skina upp.

”Men du har väl aldrig förlorat i Sverige”?

– Nej, inte vad jag kommer på. Jag ser inte vem som skulle kunna slå mig i Sverige heller, säger Northug och ler.

Tävlingarna i Trollhättan drar i gång på torsdag och stora delar av eliten är på plats för att göra upp. Svenska skidlandslaget kommer att ligga på läger i staden och vara med på tävlingarna, liksom det svenska rullskidlandslaget.