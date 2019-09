Det var den 29 mars som den sensationella nyheten förmedlades ut via ett pressmeddelande från Svenska skidförbundet.

Texten började med meningen:

”I tio år har Rikard Grip varit ledare för det svenska längdlandslaget, de senaste sex åren som ytterst ansvarig, men nu väljer han att lämna sitt uppdrag som landslagschef.”

Det är också den versionen som sedan kommunicerats officiellt utåt från förbundsledningen. Framför allt av dåvarande längdchefen Johan Sares.

En version som gick ut på att båda parter var helt överens. Att ingen schism föregått beslutet.

Även internt inom förbundet kommunicerades samma budskap ut i form av en video där Johan Sares beklagade att Rikard Grip självmant valt att lämna sin tjänst som landslagschef.

Men den bilden stämmer inte.

Rikard Grip avskedad - med omedelbar verkan

SportExpressen har varit i kontakt med flera, oberoende, källor med extremt god insyn i svensk skidsport.

Alla berättar samma historia:

Bara dagar efter att världscupsäsongen avslutats kallades Rikard Grip till ett möte med Johan Sares. Där fick Grip beskedet att hans anställning upphör - med omedelbar verkan.

Enligt SportExpressens källor kom beslutet som en chock för många inom organisationen.

Eller som en av dem säger:

– Det var en person som tog ett beslut att Grip inte skulle vara kvar. Utan att kolla upp det med så många andra.

Och den personen var Johan Sares?

– Ja.

Rikard Grips uppsägning var bara början på det som skulle visa sig vara tidernas chefscirkus runt det svenska landslaget i längdåkning.

Starten på en sommar av kaos

Se bara:

✔ Den 3 april presenterades Jonas Peterson som ny landslagschef och därmed Rikard Grips ersättare.

✔ Den 10 maj meddelade längdchefen Johan Sares att han lämnar skidförbundet.

✔ Den 23 maj kom beskedet att vallachefen Urban Nilsson slutar efter åtta år.

✔ Den 24 augusti blev det officiellt att förbundet sparkar landslagschefen Jonas Peterson - efter bara 143 dygn på sin nya tjänst.

Just nu är två av tjänsterna tillsatta: Anders Niemi är utsedd till ny vallachef samtidigt som Lars Selin och Karin Ersson delar på tjänsten som landslagschef.

Däremot saknas fortfarande en längdchef.

– Vi har börjat annonsera brett nu. Men har även ett par namn som vi pratar med just nu. Ambitionen är att få in någon under våren, säger Ola Strömberg, förbundsdirektör och just nu tillförordnad längdchef.

Skidbasen: ”Förstår att rykten florerar”

När Ola Strömberg konfronteras med uppgifterna att Rikard Grip tvingades bort från sin tjänst som landslagschef är han tämligen vag i sina svar.

Ola Strömberg. Foto: PONTUS LUNDAHL/TT / TT NYHETSBYRÅN

– Det som gäller är det vi sagt tidigare, att Rikard själv sade att det var dags att sluta och gå vidare.

Men för att vara extremt tydlig: Menar du att det inte stämmer att Rikard Grip fick sparken?

– Jag vill inte gräva i angelägenheter som rör anställdas relationer. Av hänsyn till de inblandade vill jag inte diskutera personalfrågor.

Kan du utveckla det där lite mer?

– Nej, i övrigt har jag inga kommentarer.

Johan Sares: ”Det stämmer inte”

När SportExpressen senare pratar med Johan Sares förnekar han däremot att han gav Rikard Grip sparken.

– Nej, det stämmer inte enligt mig.

Sedan fortsätter Johan Sares:

– Det är väl inte så konstigt att det börjar gå rykten. Men enligt mig så valde Rikard att lämna självmant, så får du väl tro det eller ej.

Så det handlade inte om någon maktkamp mellan er två på något sätt?

– Nej.

Vad känner du när du hör de här uppgifterna?

– Jag förstår att det varit mycket spekulationer, med tanke på allt som hänt i sommar. Men nu känner jag att jag vill gå vidare, jag har ju lämnat skidförbundet nu.

– Så jag är väl inte så där superpositiv till att behöva diskutera det här nu.

Johan Sares slutade själv på skidförbundet i maj. Även då med en officiell förklaring att det var på eget initiativ.

Det finns annars uppgifter om att det fanns en del samarbetssvårigheter bakom ditt avsked?

– Det har jag också hört att det spekulerats i. Men det kan jag bestämt säga att det var mitt eget val.

SportExpressen har varit i kontakt med Rikard Grip rörande uppgifterna om att han tvingades bort från sin tjänst som landslagschef.

Han svarar så här i ett sms:

– Av respekt till alla aktiva och ledare som jobbar kring längdlandslaget i dag så vill jag inte kommentera det som har hänt. Jag vill att de får lugn och ro, och får fokusera fullt ut på den kommande skidsäsongen. Skidor ligger mig extra varmt om hjärtat och jag önskar dem lycka till. Jag har gått vidare och trivs enormt bra på mitt nya jobb på Sveriges olympiska kommitté.

LÄS MER. Kalla om kaoset i landslaget: ”Blev chockad”

LÄS MER. Ludvig Holmberg: Ingen behöver vara orolig