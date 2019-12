Efter mer än 20 år i längdskidornas tjänst vet Jacob Hård vad han pratar om.

Under vintern har den internationella tv-produktionens tidtagningar – från leverantören ”Swiss Timing” – krånglat under nästan samtliga världscuptävlingar. I söndagens sprinttävlingar under Tour de Ski angavs bland annat fel tider för vilka sprintåkare som tagit sig vidare.

Vid andra tillfällen har tiderna släpat efter och inte registrerats vid angivna mellantider. För Aftonbladet uttrycker experten Anders Blomquist sin frustration.

– Tidtagningen har helt kollapsat. Du kan inte göra ditt jobb. Det innebär att de som filmar inte vet hur åkarna ligger till och vet inte vad de ska filma. Det är en katastrof, det värsta någonsin. Alla här är helt vansinniga, säger han till tidningen.

Jacob Hård: ”Är sämre än någonsin”

Även under tisdagens sändning från herrarnas 15 kilometer fristil krånglade tidtagningen. Jacob Hård stämmer in in Blomquists kritik och menar att det försvårar arbetat för det erfarna kommentatorsparet.

– Det handlar om tidtagningen. Distributionen av tiderna fungerar inte. Det har inte fungerat bra på hela säsongen och nu var det sämre än någonsin. Sen var det inte så bra tv-produktion heller och den kombinationen blir jobbigt, säger Hård.

Hur påverkar det när man sitter och kommenterar?

– Det blir jävligt svårt för oss, helt enkelt.