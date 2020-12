Tävlingsprogrammet under Tour de ski bjuder inte direkt in till något sent eller vilt nyårsfirande för åkarna. Sprintkvalet i schweiziska Val Müstair startar redan 09.15 på nyårsdagen. Det är den första av åtta etapper under tio dagar.

Det svenska landslaget kommer att fira in det nya året, men som vanligt på ett lugnt sätt.

– Tidig start och första dagen på en lång tour... det säger ju sig självt, säger Linn Svahn om nyårskvällen.

Alla ledare och åkare i det svenska landslaget kommer att äta trerättersmiddag på boendet i Italien: kalvfilé till huvudrätt och glass till efterrätt.

– Det blir en finmiddag så jag ska ta på mig min finaste landslagshoodie, säger Frida Karlsson.

Calle Halfvarsson är van att fira nyår under Tour de ski:

– Det blir ett riktigt hårt firande, säger han med ett ironiskt leende.

Firar tolvslaget fyra timmar i förväg

Men det blir ingen uppesittarkväll för de svenska åkarna. Planen är att fira in tolvslaget redan fyra timmar tidigare på kvällen, vid 20.00.

– Det blir ett pakistanskt nyår. De ligger fyra timmar före oss i tiden, förklarar sprintstjärnan Linn Svahn och fortsätter:

– Jag hade storslagna planer att packa med mig raketer, tomtebloss och hela köret. Men det blev bortprioriterat när knappt kunde stänga väskan med allt jag behövde för att överleva under Tour de ski.

Så det blir inget party alls?

– Med skidåkar-mått blir det ett jätteparty! Att ha skjorta i stället för mjukisdress liksom... det är väl det närmaste party vi kommer.

Tour de Ski-debuntanten William Poromaa ser fram emot middagen - men är inte sugen på att stanna uppe allt för länge.

– Det är fullt fokus på loppet som gäller, så det går inte att går inte att ha allt för trevligt i kväll... det blir bubbelvatten!