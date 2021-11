Premiären ställs in: ”Det är livsfarligt”

De svenska längdstjärnorna startar sin säsong på allvar i dag med sprinttävlingar i Gällivare. Tanken var att norrmännen skulle göra det samma i Beitostölen, men så blir det inte.

Tidigt på morgonen beslutade tävlingsledningen att ställa in fredagens sprint. Anledningen är hårda vindar. Under dagen ska det blåsa 19 meter per sekund med byar på upp till 30 meter per sekund, alltså storm.

– Säkerheten kommer först. Med vindförhållandena som är på stadion nu, och som väntas under dagen, är det inte försvarbart att genomföra lopp, säger tävlingsledaren Torbjörn Broks Pettersen.

I startlistan fanns stjärnor som Heidi Weng och Emil Iversen. Norges sprinttränare Arild Monsen tycker att det är rätt beslut att ställa in loppet.

– Vi kan inte riskera att någon får något i huvudet. Det är livsfarligt, säger Monsen till NRK.

I nuläget ser dock lördagen och söndagens lopp ut att kunna genomföras i Beitostölen.

I Gällivare är det kallt, men snälla vindar. Sprintkvalet startar 09:35 med svenska stjärnor som Maja Dahlqvist, Jonna Sundling och Johanna Hagström. Finalerna avgörs 12:05.

