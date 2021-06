Pojkvännen flyttar från Frida Karlsson

Frida Karlsson fick sitt stora genombrott under det sensationella världsmästerskapet i Seefeld 2017. Pojkvännen William Poromaa fick sitt under vintern och under VM i Oberstdorf fick han göra mästerskapsdebut.

Och 20-åringen storsatsar inför OS i Peking om åtta månader. Som ett steg i det har han nu beslutat sig för att flytta från det hus i Sollefteå som han köpte tillsammans med Karlsson för två år sen.

Ny hemort? Åsarna.

Där har Poromaa påbörjat sommarträningen tillsammans med landslagskompisen Jens Burman.

– Det är väl egentligen nyckelorsaken. Vi tror att vi båda kommer gynnas av det och vi trivs ihop även när vi inte tränar, säger Poromaa till Östersunds-Posten.

Poromaa har flyttat ifrån Karlsson

Han medger att det inte var ett enkelt val att flytta från Ångermanland till Jämtland.

– Jag hyr här nu och har väl bosatt mig egentligen för att bo och träna. Det känns bra, säger han.

Poromaa och Karlsson är fortfarande ett par, enligt 20-åringen.

– Vi är fortfarande i lag, men båda tror på det här och har väl pratat igenom det. Det har inte varit helt solklart. Det har varit mycket funderingar. Men jag har väl tänkt att prova och se hur det funkar. Det känns skönt att han (Burman) är här i alla fall och att man kan vara med honom, säger Poromaa och avslutar:

– Det är väl värst i början, sen tror jag man kommer in i det och blir mer bekväm. Men det är klart, jag har bott i Sollefteå i fem år och egentligen med Frida alla de åren, så det blir annat.