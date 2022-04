Före start hade de egentligen ingen anibng om hur det skulle sluta.'

Inte så konstigt.

Sågmyras lag bestod alltså dels av en 16-åring som aldrig tävlat på seniornivå, dels en 34-åring som lagt av med elitsatsningen för två år sedan.

Men nu vet Alvar Myhlback och Teodor Peterson sin klass. Tillsammans håller de allra högsta nationella nivå.

Efter en rafflande final i Bruksvallarna slutade de tvåa, bara besegrade av IFK Umeås Erik Silfver och Simon Karlsson.

– Men det här smakade som guld ändå, säger Alvar Myhlback efter SM-silvret.

Alvar Myhlback hyllas

16-åringen gjorde en ytterst spektakulär debut på seniornivå och var hela tiden med i täten på sina sträckor.

– Det kunde inte bli en bättre debut än det här. Nu är jag sugen på mer, säger Alvar Myhlback efteråt.

Var det som du förväntat dig?

– Nja, jag trodde det skulle gå lite fortare, i alla fall i semifinalerna.

Efteråt hyllades Alvar Myhlbacks insats unisont av såväl konkurrenter som hans lagkamrat Teodor Peterson.

– Jag är överraskad över kin egen insats - men framförallt över Alvars. Jag visste ju att han var duktig - men att hänga med Sverigeeliten på det här sättet?

Calle Halfvarsson: ”Legender!”

Peterson fortsätter:

– När jag själv var 16 år hade jag inte hängt med ens en sträcka i en SM-semifinal. En imponerande nivå, blir otroligt roligt att följa de närmaste 20 åren.

Intill står Alvar Myhlback och ser ut att bara njuta.

– Det är stort att höra de fina orden, säger han sedan.

Vad betyder det här inför nästa säsong - din första som junior?

– Det är såklart en boost för självförtroendet inför nästa år, jag blir supertaggad att verkligen göra jobbet i sommar.

Tanken var alltså egentligen att Sågmyras lag skulle utgöras av Myhlback och landslagsstjärnan Calle Halfvarsson.

Men Halfvarsson lämnade in ett sent återbud då han inte kände sig helt fräsch. I stället fick han följa tävlingarna via sändningarna i Expressen TV.

Och Teodor Peterson skickar en pik till Halfvarsson:

– Laguttagningen blev ju optimal. Försök att slå dig in i laget nästa år, Calle, säger han och skrattar.

I ett mess till SportExpressen svarar Calle Halfvarsson på utspelet:

”Jag hade aldrig kunnat gjort det bättre än Alvar och Teodor. Legender!”

Bronset bakom IFK Umeå och Sågmyra togs nu av Piteå Elit genom Johan Häggsträm och Viktor Brännmark