Ansgar Evensen var överlägsen när han under gårdagen vann sprintloppet under norska mästerskapen, före de betydigt mer meriterade Håvard Solås Taugböl och Sindre Björnestad Skar.

Evensen gjorde ett ryck i sista backen och fick ett försprång så pass stort att han började fira redan innan målgång. Bland annat genom att visa långfingret till sina vänner – och alla andra som tittade på loppet.

– Jag tänkte egentligen inte så mycket. Jag såg några kompisar och då hände det som hände. Och jag har fått en sträng tillsägelse av Arild Monsen (tränare, reds. anm) att det inte ska hända igen, säger Ansgar Evensen till Dagbladet.

Han säger samtidigt att han inte ångrar tilltaget, men att han nog inte kommer att göra om det.

– Nja, det tvivlar jag på. Jag får fira på andra sätt framöver.

Likhet med Petter Northug?

En annan längdskidåkare som uppmärksammats för sina firanden genom året är den norske legendaren Petter Northug. Ett av dessa var efter VM-guld på stafetten i Holmenkollen 2011, då Northug efter att ha slagit svenske rivalen Marcus Hellner i en spurtstrid vänder sig mot kameran och skriker:

– Kung Carl Gustaf, can you hear me? Björn Borg, Ingemar Stenmark. You guys took a hell of a beat today.

Ansgar Evensen fick efter sitt firande frågan om han ser likheter mellan sig själv och Northug, vilket han själv nekar till.

– Jag tycker inte att jag har någon Northug-personlighet, men vi får se. Det är en speciell känsla när man får så mycket adrenalin. Jag har inte märkt av det så tydligt tidigare.

