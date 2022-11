Oväntade bakslaget – pengarna kan ta slut

Expressen avslöjade under den nationella premiären i Bruksvallarna förra helgen nivåerna på de personliga bonusar som faller ut vid pallplaceringar i världscupen den här säsongen.

Mer exakt får åkarna dessa summor i bonus från skidförbundet:

* Seger ger 50 000 kronor.

* Andraplats 30 000 kronor.

* Tredjeplats ger 20 000 kronor.

Säsongen startade nu med rejäla framgångar för det svenska landslaget med tre dubbelsegrar på damsidan. Sammanlagt handlar det alltså om 240 000 kronor att betala ut till åkarna - bara efter en helg.

Skidbasen: ”Måste lösa det”

Längdchefen Lars Öberg inser att det här kan sluta med en extrem kostnad för att täcka alla utlovade bonusar.

– Men det måste jag lösa på något sätt, säger längdchefen där han står inne på stadion efter ett av helgens succélopp.

– Det är ju ändå en angenäm fråga.

OVÄNTAD UTMANING. Längdchefen Lars Öberg kan tvingas ut på pengajakt. Foto: NILS JAKOBSSON / BILDBYRÅN / BILDBYRÅN

Men det ser ut att bli dyrt?

– Mmm, det är stor risk att budgeten spricker om det här fortsätter. Men det får den gärna göra.

Så vem ringer du om det börjar sina i kassan?

– Svaret på den frågan behåller jag för mig själv. Men jag ska lösa det.

Fridas helgersättning: 365 000 kr

Åkarna själva utgår också från att Skidförbundet ska stå för sina löften om bonusar.

– Jag räknar med att de fixar det. Någon sponsor får väl hoppa in, säger Maja Dahlqvist.

Sedan fortsätter Dahlqvist med ett skratt:

– Men vad hade de räknat med? Vad har de för budget egentligen?

Frida Karlsson och Ebba Andersson var de svenska åkare som åkte in mest bonuspengar under helgen, mer exakt 80 000 kronor. Dessutom drog de båda in in 285 000 kronor i rena prispengar från Internationella skidförbundet.

Sammanlagt alltså 365 000 kronor på tre dagar.

Fortsätter framgångarna för Sverige även under VM i Planica kan det dessutom bli rejäla kostnader för skidförbundet.

Under VM ger guld 150 000 kronor, silver 75 000 kronor och ett brons 50 000 kronor.



