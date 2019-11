Oron för Frida Karlsson – efter hälsoproblemen

Det är många som är nyfikna på Frida Karlsson inför den kommande säsongen.

I fjol var hon den stora sensationen. Som junior klev hon rakt in på senior-VM i Seefeld och hämtade hem både guld (stafetten), silver (10 kilometer klassiskt) och brons (tremilen).

Nu är frågan om hon kan hålla samma höga nivå även i vinter.

– Det blir verkligen spännande att se Frida, säger Therese Johaug när SportExpressen träffar henne i italienska Val Senales.

– Men jag tror inte att vi ska lägga för mycket förväntningar på henne och tro att hon ska vara med i toppen i varje lopp.

Varningen från Johaug

Johaug jämför med hur det var för henne själv, efter att hon slagit igenom med dunder och brak på VM i Sapporo 2007.

– Jag fick själv en del förväntningar och jag märkte att andra också fick förväntningar. Folk trodde att jag skulle ta fler pallplatser i världscupen än vad jag gjorde året därpå. Men man måste förstå att det tar lite tid att bygga upp sig.

– Nu säger jag inte att Frida kommer misslyckas, men det är bra om folk som tittar på inte lägger för mycket förväntningar på henne.

I den svenska tränarstaben resonerar man likadant. Det gäller att sänka förväntningarna på Frida Karlsson och förbereda henne på att allting kanske inte kommer gå på räls den här säsongen.

– Det är inte lätt att svara upp mot förra säsongen. Helt plötsligt kan en åttondeplats bli en besvikelse, men en åttondeplats är ju egentligen något fantastiskt bra av en förstaårssenior, säger landslagstränaren Magnus Ingesson.

– Det gäller att få en nyanserad bild av vad man kan förvänta sig, vad Frida själv kan förvänta sig.

Har haft flera problem

I tränarstaben håller man också ett extra öga på en annan sak: Hennes fysik.

Frida Karlsson har nämligen haft en del problem under det senaste året. Det började med luftrören som blev rejält sargade efter att hon tävlade i tjugo minusgrader under junior-VM i Lahtis. Efter det fick hon kramp i magen under SM-tremilen i Gällivare. Och under den här försäsongen tvingade hon lämna återbud till Lidingöloppet på grund av problem med benhinnorna.

– Det gäller att hitta rätt balans mellan vila och träning, säger landslagstränaren Stefan Thomson.

– Ofta är viljan större än vad som kan vara nyttigt och då får man bromsa lite. Men nu är hon frisk och fräsch, inga av gamla krämporna finns kvar. Det ser lovande ut inför säsongen.

”Det spritter i kroppen”

Frida Karlsson själv verkar inte vara orolig för varken det mentala eller det fysiska. Hon vill bara komma i gång med vinterns tävlingar.

– Alla åkare på den här nivån har skavanker, så är det ju. Man ligger på gränsen hela tiden. Någon gång kliver man över gränsen och då får man ta ett kliv tillbaka, för att hålla i längden. Man får hitta lösningar på problemen helt enkelt, säger Karlsson.

Har du fått anpassa träningen något i sommar och höst?

– Ja, till exempel åkte jag till Torsby och körde massa varv i skidtunneln där i stället för att springa, eftersom det är mer skonsamt för benhinnorna att åka skidor.

– Men nu är det bra i benet igen och jag kan vara med fullt ut även i löpträning.

Allting känns bra inför säsongen?

– Det känns väldigt bra. Jag börjar verkligen känna att jag närmar mig tävlingsform nu. Jag känner att jag kan åka fortare, jag orkar längre… det spritter liksom i kroppen. Jag känner mig spänstig.

Du längtar tills det drar i gång?

– Verkligen!

