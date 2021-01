En bit in i lördagens masstart över 15 km klassiskt i Tour de ski såg Calle Halfvarsson ut att ha än tyngre dag än 29:e platsen i premiärsprinten. 31-åringen föll igenom fältet och låg under ett tag så långt ned som 46:a i loppet.

Först i mål visade det sig att det fanns en orsak till det stora tappet. Utanför tv-kamerorna fick Halfvarsson staven bruten – av William Poromaa.

– Jag bryter ju staven ut på tredje varvet och tappar mycket där. Jag tror det var William som låg bakom. Det men det var ju inte med flit, säger Halfvarsson.

Hur mycket påverkade det loppet?

– Man vill aldrig ha staven avsparkad, jag tappade ganska mycket på det. Det kanske var mitt eget fel också, jag vet inte, så jag skyller inte på honom.

Efter två etapper ligger Halfvarsson på en 23:e plats i totalställningen. Inför touren siktade han på en topp fem-placering. Med över två minuter upp till ledande ryssen Alexander Bolsjunov ger han nu upp sin målsättning.

Men några planer på att avbryta touren har Halfvarsson ännu inte.

– Känslan är lite bättre i dag än i går, men den är fortfarande långt ifrån bra. Touren är ganska körd nu, det går inte att ta in det här på toppen med den avslutningen som är. Nu får jag sikta in mig på bra individuella lopp, och jag behöver det in på VM, säger Halfvarsson.