PLANICA. Kort efter målgång fick både Ebba Andersson och Frida Karlsson var sin guldmössa.

Då vände sig Andersson till Karlsson och sa: ”It's not your time to shine”.

– Aj, tänkte jag. Det var en riktig kniv här, säger Karlsson till Dagbladet och pekar mot sitt hjärta.

– Vi klarar ju av att skämta med varandra, det är med glimten i ögat, säger Andersson.