Den svenske herrtränaren Lars Ljung börjar skratta där han står utanför den svenska VM-truppens hotell.

Vad som är så roligt?

Minnet av när Edvin Anger för första gången skulle testa sin lungkapacitet på Vintersportcentrum i Östersund.

– De fick ju lov att göra om hela mätskalan - för den räckte inte till. Den slog i taket direkt. Så de fick göra om referenser och gränssnitt, säger Lars Ljung.

Sedan fortsätter han:

– Så Edvin bryter mot alla normer. Och det räcker ju med att se på honom för att inse att det handlar om en annorlunda fysiologi än många andra.

Hemligheten på insidan

Jo, alla kan snabbt se att Edvin Anger är en bjässe. Men det man inte ser från utsidan är det allra mest spektakulära med 20-åringen.

Nämligen hans lungor.

– Mmm, när jag testade visade sig att jag hade en bit över sju liter, berättar Edvin Anger.

Mer exakt handlar det om att mäta syreupptagningsförmågan i antal liter per minut. Och ”över sju liter” är milt sagt exceptionellt hög.

– Det normala för våra herråkare är att de ligger mellan fem och sex liter, säger herrtränaren Lars Ljung.

Och Edvin Anger själv är ytterst medveten om sin unika kapacitet.

– Det är klart att det är något som sticker ut med mig. Det är inte alla som har den lungkapaciteten, säger Anger.

Det är milt sagt en underdrift. För så här är det: Den högst uppmätta syreupptagningsförmågan genom tiderna för en man i Sverige är 7,2 liter.

Det är den tidigare OS-roddaren Lassi Karonen som står för rekordet. Och efter att hans kapacitet uppmätts på Bosön fick Karonen i fortsättningen finna sig i att gå under smeknamnet ”Sjuan”.

RODDARJÄTTEN. Lassi Karonen poserar för en bild under OS i London 2012 där han slutade fyra i singelsculler. Foto: ROBBAN ANDERSSON

Läkaren: ”Är helt fantastiskt”

Under Lassi Karonens karriär tränades han av Per ”Pliggen” Andersson som senare under flera år jobbade som läkare för skidlandslaget och SOK.

Få har med andra ord bättre bedöma vad en lungkapacitet på över 7 liter egentligen innebär.

– Det är helt enkelt fantastiskt. Jag blev så glad när jag fick höra om Edvins resultat, säger Per Andersson.

Sedan fortsätter han:

– Du kan ju jämföra syreupptagningsförmåga för en skidåkare rakt av med hästkrafter i en bil.

Och då är Anger en trimmad Porsche, eller?

– Precis. Han bär på en guldgruva. Nu har svensk idrott äntligen en till ”Sjua”.

Hur viktigt var lungkapaciteten för Lassi Karonens framgångar?

– Helt avgörande. Det var nyckeln till allt.

Och med Edvin Anger finns det nu ännu en svensk idrottare som kan matcha Lassi Karonens syreupptagning.

– Jag tror inte det finns någon i Sverige annan i Sverige som har det här, som har samma lungkapacitet, säger 20-åringen från Hedemora..

”Är på enhörnings-nivå”

Per ”Pliggen” Andersson tror att Edvin Anger kan ha helt rätt i den analysen.

– Ja, det här är ytterst sällsynt. Det är ju liksom enhörnings-nivå. Det är inte alls osannolikt att Edvin är den enda i Sverige just nu som har över sju liter i kapacitet.

Och den extrema syreupptagningsförmågan är naturligtvis viktig för Edvin Anger.

– Jag är ju stor, så jag behöver större lungkapacitet. Annars hade jag inte kunnat åka skidor så här fort.

Hur tryggt är det att veta att du har den här egenskapen?

– Som sprinter är det ganska skönt. Jag vet att jag har bra kapacitet och kan åka fort i alla heat. Jag vet också att jag kan åka bra 10 eller 15 kilometer på ett sätt som andra sprinters inte kan.

