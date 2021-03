Norska stjärnan ryter ifrån – efter frågorna

Heidi Weng, 29, kom till VM med stora förhoppningar.

Hon har under flera år varit en av världens bästa damåkare och under de senaste veckorna har det sett ut som att hon varit på väg mot storformen. Först var hon tvåa på de norska mästerskapen i skiathlon, sen slutade hon trea på samma distans under världscupen i Lahtis.

Men när VM startade med just skiathlon blev Weng nia – och var 1 minut och 25 sekunder bakom Therese Johaug.

Det väcker nu frågor i Norge.

”Samma sak hela tiden”

När det norska landslaget i dag kallade till presskonferens inför tisdagens 10 kilometer fristil hamnade Heidi Weng i fokus.

– Det har gått upp och ner för mig i mästerskap tidigare. Nu är det ny dag och nya möjligheter. Jag är redo för 10 kilometer fristil, säger Weng och får kort därpå ytterligare en fråga om sin svaga form.

– Jag är glad över att vara här…jag skulle vilja få lite roligare frågor och inte bara svara på samma sak hela tiden. Jag kom hit och har känt mig i bra form på samlingarna och hoppas att det här ska gå bra. Jag försöker bara göra så gott jag kan.

Tränaren Ole Morten Iversen fick också svara på frågor om statusen på Heidi Weng.

– Vi är inte bekymrade över Heidis form. Hon hade en dålig dag i lördags, men jag är inte bekymrad, säger Iversen.

Johaug siktar på guldet

Norges stora hopp på 10 kilometer fristil är, så klart, Therese Johaug. Hon tog VM-guldet i skiathlon – och har nu siktet inställt på ännu en guldmedalj.

– Det var skönt att ta guldet på skiathlon och kunna sänka axlarna lite, säger Johaug.

– Nu har jag en väldig lust att åka fort på 10 kilometer fristil. Det är en distans som brukar passa mig.

Utöver Johaug och Weng ställer Norge upp med Helene Marie Fossesholm, Ragnhild Haga och Tiril Udnes Weng i tisdagens lopp. De får ha fem åkare på start, eftersom Johaug är regerande mästare på distansen.

Sverige släpper sitt lag senare under måndagen.

