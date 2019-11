Norska oron: ”Tror att Frida kan slå Johaug”

Förra helgen genrepade både Sverige och Norge med att ha sina nationella premiärer. Och det såg ungefär likadant ut både i Gällivare och i Beitostölen: Ett blont yrväder knäckte alla andra i båda distansloppen.

Att Therese Johaug skulle dominera i Beitostölen var ganska väntat. Men att Frida Karlsson skulle ta dubbla segrar och slå Charlotte Kalla med 40 sekunder (!) på 10 kilometer klassiskt var med oväntat.

Nu är alla spända på att se Johaug och Karlsson mäta sina krafter under världscuppremiären i Ruka.

– Det känns som en öppen duell, säger NRK-experten Torgeir Björn.

– Therese vann sina lopp ganska klart i Beitostölen, men Frida har kapacitet att åka lika fort som Therese gjorde då. Sen är förstås frågan om Therese kan lyfta sig ännu en nivå nu.

”Tror att Johaug fruktar Frida”

Det är en minitour som väntar i Ruka. Allting startar med en sprint under fredagen, fortsätter sen med 10 kilometer klassiskt under lördagen och avslutas med 10 kilometer jaktstart under söndagen.

Enligt Torgeir Björn har Frida Karlsson en fördel mot Johaug i helgen.

– Den tunga banan här i Ruka passar ju faktiskt dem båda lika bra. Men jag är väldigt nyfiken på hur bra Frida kan vara i sprinten, hon var ju väldigt duktig som junior. Där kan hon kanske skaffa sig några sekunders försprång på Johaug.

– Och då kan det bli en helt öppen duell i söndagens jaktstart.

Tror du att Frida kan vinna?

– Det tror jag. Och jag tror att Johaug fruktar Frida. Therese har ju full koll på hur bra Frida är just nu – och vet att det här blir svårt.

Pekar ut Johaugs svaghet

Norges landslagstränare Ole Morten Iversen tror också att det kommer bli en duell mellan Frida Karlsson och Therese Johaug i helgen.

Och han tror precis som Torgeir Björn att det hela kan sluta med att Karlsson vinner minitouren.

– Ja, hon har absolut chansen, säger Iversen.

– Vi har en sprint här och det inte är någon fördel för Therese. Lyckas Frida ta några sekunder där så är det absolut möjligt.

Vad tänkte du när Frida Karlsson slog Kalla med 40 sekunder i helgen?

– Först tänkte jag: ”Vad tänker Charlotte nu?” Hon blev ju inte bara slagen av Frida, utan även Jonna Sundling var före henne. Sen tänkte jag att Frida bevisade det som jag redan hade på känn, att hon kommer att åka väldigt fort i vinter.

– Jag tror det blir spännande tävlingar i helgen.

