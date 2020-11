Tysk polis hade hållit på med ”Operation Aderlass” under en längre tid och mitt under VM i Seefeld slog de till. Under en razzia avslöjades totalt fem åkare. En av dem togs på bar gärning, med sprutan i armen: Max Hauke.

– Jag var aldrig själv rädd för dopingtesterna. Det var polisen som verkligen skrämde mig, förklarade Hauke i en stor intervju med SportExpressen några månader efter att skandalen avslöjades.

– Frågar du mig så borde alla länder kriminalisera bloddoping.

Sen dess har diskussioner startats på flera olika håll. Och i Norge sker nu en förändring.

Tar beslut på tisdag

Under tisdagen kommer en ny lag klubbas igenom som gör att polisen och Antidoping Norge kan börja samarbeta – och bloddoping blir juridiskt förbjudet.

Men i Sverige står processen stilla.

– Så vitt jag vet är det ingen sån pågående diskussion just nu, säger Tommy Forsgren, senior rådgivare på RF:s antidopingkommission.

– Vi har en dopinglag som täcker in det mesta, men frågan om bloddoping aktualiserades i samband med Seefeld förra året. Men det har inte hänt något där, vad jag vet.

Vad krävs för att en lagändring ska bli verklighet?

– Någon måste driva på det. I de länder där man inför den typen av lagstiftning är det väldigt mycket ur idrottsutövarens perspektiv, att de som blir förfördelade ska ha rätt att kräva tillbaka pengar och så vidare. Jag vet inte vem som ska ta tag i taktpinnen.