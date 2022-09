Snacket om hennes superkropp och armmuskler förföljde Marit Björgen under karriären.

Exempelvis kommenterade Fredrik Skavlan Björgens överarmar när stjärnan gästade programmet 2010.

Och när Björgen tog emot pris för årets kvinnliga idrottare 2012 anklagades hon för att vara dopad.

– Det var mycket fokus på mina muskler. Det här var nog något jag gick med på. Men hade du frågat mig i dag så hade jag nog inte stått upp för det här, säger Marit Björgen till Dagbladet och fortsätter:

– Det var mycket fokus på min kropp och mina armmuskler. Det togs upp flera gånger. Men trots allt har den här kroppen gett mig de resultat jag uppnått.

”Mycket har hänt i positiv riktning”

Nu har 42-åringen, som på allvar lade skidorna på hyllan förra säsongen, släppt en bok om träning och kost.

– Jag har haft ett okomplicerat förhållande till mat och vikt under hela min karriär, men flera kommentarer jag har fått om min egen kropp har slagit hårt mot mig. Under hela min karriär har vi blivit mer informerade när det kommer till kost- och matfrågor. Mycket har hänt i positiv riktning under dessa 20 år, säger Björgen.

Slutade äta äpplen

I den nya boken, vid namn ”Marits metod”, skriver Björgen att viktiga för henne var att att pumpa kroppen med kolhydrater. Det innebar att vissa råvaror föll bort.

”Jag minns att jag vid ett tillfälle var tvungen att sluta äta äpplen eftersom jag kände att de bara fyllde min mage utan att ge mig energi. Detsamma gällde knäckebröd. När jag tränade mycket kände jag att knäckebröd bara blev ”tarmfoder”. Det kan ha gett mig en känsla av att vara mätt, men ingen push för träning.”

”Knäckebröd har mycket fibrer, men för att prestera i längdskidåkning behöver du massor av kolhydrater för att hålla kroppen igång. Därför fokuserade jag på att bli en ”kolhydratmaskin”, skriver Björgen i boken enligt Dagbladet.

