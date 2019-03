Några minuter efter avtalad tid småjoggar Petter Northug in i den trailer strax utanför skidstadion där TV2:s program ”Camp Seefeld” spelas in varje kväll under skid-VM.

Northug ser faktiskt lite sliten ut.

Bakis?

– Japp, säger norrmannen.

Man kanske inte ska vara helt överraskad. Själv har jag sett ett antal videoklipp från nattlivet i Seefeld de senaste dagarna - med Petter Northug studsande på olika dansgolv.

– Mmm. Du vill ju vara där ute på golvet och visa att man har lite rytm i blodet - och fortfarande är okej tränad, säger Petter Northug.

Det låter som du har fullt upp.

– Ja, det är hårt. Det är tufft att vara expert. Det är tur att mästerskapet snart är slut - jag behöver vila nu.

* * *

Det var den 12 december som Petter Northug på en välbesökt presskonferens i Trondheim meddelade att en makalös karriär nått sitt slut.

– Min kropp tål inte samma träning längre. Så jag känner att det här är bästa lösningen, sa Petter Northug då.

Någon minut senare började tårarna rinna när Northug sedan försökte beskriva vad stödet från hans föräldrar och bröder spelat för roll i hans karriär.

– De har ju stöttat mig i alla år, sa Northug.

TÅRAR. Det blev känslosamt när Petter Northug i december meddelar att han avslutar karriären. Foto: OLE MARTIN WOLD / AP TT NYHETSBYRÅN

Men efter 13 VM-guld, 2 OS-guld och ett decennium i rollen som längdåkningens största profil var nu allt över.

Skidåkaren Petter Northug hade gjort sitt.

I stället:

Plats på scen för tv-expert Petter Northug.

* * *

– Redan när jag fortfarande var aktiv hade jag skrivit ett kontrakt med TV2 - som nu trädde i kraft när jag lade av.

Petter Northug fortsätter:

– Men i avtalet finns det med att jag får bestämma lite själv över min medverkan. Och jag ville gärna vara med här i Seefeld. Följa det här från sidan. Pröva en helt ny roll.

TV-EXPERTEN. Petter Northug har fått en ny roll. Foto: PHILIP GADD

Och en sak är fortfarande precis som under Petter Northugs år som aktiv: Han fortsätter att skapa rubriker överallt med sina verbala utspel.

Får du bra betalt också?

– Jag vet inte. Du får lov att fråga min chef.

Behöver du ens mer pengar?

– Det är ju fint att ha så man kan köpa en smörgås i alla fall.

Annars såg jag att du har runt 20 miljoner på banken. Plus en massa andra investeringar. Du klarar väl dig egentligen resten av livet.

– Men tänk om jag vill köpa en kåk i Stockholm? Då är det bra att ha en förmögenhet - för d-e-t kostar pengar.

Petter Northugs hyllning till Frida Karlsson

Jodå, Petter Northug är sig lik. Fortfarande lika rapp i repliken, fortfarande redo att skicka sina nålvassa pikar åt alla håll.

Men han är naturligtvis på många sätt också ett fynd som expert. Få har lika bra inblick i vad som krävs i dagens längdåkning för att bli nummer ett som just Northug.

Och Northug delar gärna med sig.

Inte minst till Sveriges allra senaste världsstjärna: 19-åriga Frida Karlsson.

– Frida kan bli en guldgruva för Sverige, säger Northug.

Petter Northug och Frida Karlsson 2014. Foto: PRIVAT

När SportExpressen visar upp en fem år gammal bild på Petter Northug och en då 14-årig Frida Karlsson lyser norrmannen upp.

– Se där ja! Det här måste vara några år sedan. För här såg vi ju faktiskt bra ut - båda två.

Efter sitt silver i onsdags fick Frida frågan om Therese Johaug var hennes idol - men hon svarade ”Nej, det är Petter Northug”.

– Jaså? Det låter bra för hennes framtid.

Är det verkligen bättre att ha dig som föredöme än Therese Johaug?

– Kanske inte. Men... det tyder ju på att Frida är offensiv - och inte kommer att vara nöjd med andraplatser i framtiden.

Petter Northugs varning till Frida Karlsson

Hon säger att hon gillar att du alltid gått dina egna vägar?

– Det låter bra. Det finns flera vägar att välja för att bli bra - men för att bli bäst måste du hitta din egen väg.

– Utmaningen för Frida är att nu är det många som kommer att börja dra i henne. Som vill ha en bit av kakan. Och samtidigt kommer det att ställas helt nya krav och vara helt nya förväntningar.

Hur ska hon tackla det?

– Bara stänga ute allt. I stället fokusera på precis det som gjort henne så bra som hon redan är - och fortsätta med det.

Något annat?

– Frida kommer att bli populär i den här världen. Och det finns många frestelser där ute när du blir känd. Du får så många erbjudanden. Men det är också saker som inte på något sätt hjälper dig till att bli en bättre skidåkare.

– Det måste Frida lära sig att se. Då kan det här bli en fantastisk karriär.

Petter Northug: ”Jag skulle vara en bra pappa”

Låt oss prata lite om din egen karriär. Hur tror du ditt liv ser ut om fem år?

– Jag har faktiskt ingen aning.

Sedan flinar 33-åringen innan han plötsligt går över att prata om sig själv i tredje person:

– Du vet aldrig vad som händer med Petter Northug.

Men om du själv får önska - lever du ett familjeliv då?

– Tja, sakta men säkert närmar jag väl mig i alla fall det livet.

Kan du se dig själv i rollen som pappa Petter?

– Ja, jag tror jag skulle vara en bra pappa. Men... förmodligen skulle skidvärlden, Sverige och Norge nog må bra av att få en paus från fler Northugs ett tag.

Förresten, jag hörde att du redan lagt på dig fem kilo sedan du slutade. Det låter inte så bra?

– Nä, men det har varit mycket styrketräning. Jag har nog blivit lite bredare över axlarna - men det är muskler. Inte fett.

Skönt.

– Men som jag sa tidigare. Vem vet vad som händer på fem år? Hur tjock är Petter Northug då?

– Det är ju faktiskt helt omöjligt att gissa.

Petter Northug och SportExpressens Tomas Pettersson. Foto: PHILIP GADD

LÄS MER: Skid-VM 2019 – allt du behöver veta

LÄS MER: Calle Halfvarsson avbryter VM – på grund av arrangörerna.

LÄS MER: Svenska ilskan efter stafetten: ”Helt idiotiskt”

LÄS MER: Johaug om utspelet: ”Nej, men vad i helvete!”