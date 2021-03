På grund av coronapandemin genomförs Vasaloppet inte som tidigare år. Åkare har i stället fått möjligheten att åka loppet, det så kallade Vasaåket 90, under fyra veckors tid.

Det var under ett sånt lopp en 70-årig man hittades livlös i anslutning till Vasaloppets spår sent under söndagen.

Hjärt- och lungräddning påbörjades och en ambulanshelikopter anlände inom kort. Men återupplivningsförsöken misslyckades.

– Närheten till de räddningsinsatser som fanns tillgängliga gjorde att medicinsk personal snabbt kunde komma på plats men trots detta gick hans liv inte att rädda säger Martin Annsberg, medicinskt ansvarig läkare under Vasaåket 2021 i ett uttalande.

Mannens anhöriga är underrättade.