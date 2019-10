Det var i slutet av maj som paret Anna och Emil Jönsson Haag meddelade via deras youtube-kanal att de skulle bli föräldrar.

– I oktober så ska vi alltså bli päron, sa Anna i klippet.

Sedan dess har man kunnat följa deras resa via deras sociala medier och klipp. Och under söndagsförmiddagen meddelade de båda via Instagram att de fått en son.

Träffades genom skidåkningen

Paret träffades genom skidåkningen och har varit ett par i drygt tio år. Och i längdspåren har det blivit medaljer i både VM och OS.

Nu har de båda lagt sina aktiva karriärer på hyllan men de har fotsatt hålla i gång. Så sent som i somras genomförde de båda ett slags maraton uppdelat på flera etapper.

De två skidprofilerna gifte sig förra sommaren och nu har paret fått sitt första barn.

Emil Jönsson Haag var först med att lägga ut nyheten på Instagram.

”Hej, jag heter Harry å nu börjar livet”, skriver han tillsammans med en bild på deras nyfödda son.

Anna var dock inte speciellt långt efter och la även hon upp en post.

”We are family...! Å vi kan inte vara mer HAPPY”, skriver hon.